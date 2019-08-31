Це буде дуже гучна історія, – Зеленський про джерела фінансування партії Медведчука

Президент Зеленський заявив, що до джерел фінансування партії "Опозиційна платформа – За життя" і загалом до цієї політичної сили є "великі питання".

Зокрема, питання стосуються того, чи ОПЗЖ дійсно є партією, а не тимчасовим об'єднанням. І "хто вони такі" взагалі. Про це Володимир Зеленський говорив у інтерв'ю ТСН.

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"Партія Медведчука – там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об’єднання і хто вони такі", – зазначив український президент.

Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. Звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді: звідки і з якої країни вони отримують "кеш". Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Віктор Медведчук контролює щонайменше три всеукраїнських телевізійних канали (дивіться інфографіку 24 каналу нижче).

Щодо своїх політичних рішень у плані стосунків з Росією Володимир Зеленський зауважив, власний рейтинг його не хвилює і він розуміє, що помилки будуть. Та у будь-якому випадку ці рішення і вчинки "не є проросійськими чи антиросійськими".

Я у свої кроках, словах говорю тільки про Україну. Хто інші країни – мене це зовсім не цікавить. Мені головне, щоб вони не підтримували бойовиків і щоб вони не були на нашій території, щоб їхні солдати і військові не були на території Донбасу і щоб ми припинили війну,

– підсумував Зеленський.

Віктор Медведчук: хто він та як з'явився в українській політиці – читайте та дивіться у програмі 24 каналу "Олігархи".

Дивіться також відео 24 каналу про Віктора Медведчука: