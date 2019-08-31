Тільки очі в очі, – Зеленський відверто розповів про розмови із Путіним

Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Третя розмова повинна відбутися очі в очі у нормандському форматі. А після завершення війни усі ті, хто свідомо сприяв її затягуванню, відповідатимуть перед законом.

Раніше контакти між Зеленським та Путіним блокувало українське МЗС. Про це президент України розповів ТСН.

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Перша розмова Зеленського і Путіна

За його словами, колишні очільники МЗС не допускали главу держави до прямих перемовин із Путіним. Мовляв, бо "не дай Боже зараз моряки повернуться через розмову Зеленського з Путіним". "Я за це їх… Не хочу й казати про моє ставлення до них", – наголосив Зеленський.

Я вирішив йому (Путіну – 24 канал) подзвонити. Ми познайомились, у нас була розмова десь 30 хвилин. Ми говорили про повернення наших хлопців, про наступні кроки, про ситуацію на Донбасі, про війну,

– розповів український президент.

І додав: "Він казав мені інформацію, якою він володіє. Я йому говорив про інформацію, яку знаю я. І це різні інформації про те, що відбувається на Донбасі. У нас була, я гадаю, предметна розмова. Ми визначили, яким чином і в який термін ми повинні повернути наших хлопців".

Друга розмова президентів України та Росії

Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі.

Чесно кажучи, він мені сказав, що раніше були такі стосунки, що про ніякі зустрічі не могло бути мови. Я вважаю, що тільки дивлячись очі в очі і в присутності західних лідерів ми можемо домовитися й підписатися – що найважливіше,

– наголосив Володимир Зеленський.

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Відповідальність після завершення війни

Після завершення військового конфлікту з Росією, зазначив Володимир Зеленський, "буде відверта розмова, з іменами сучасних політиків, сучасних представників засобів масової інформації".

У мене є інформація з прізвищами: хто та що робить, хто від кого отримує гроші, хто які акценти, хто які меседжі дає на телебаченні, в газетах. Що в цілому відбувається заради того, щоб вони (полонені Росією українці – 24 канал) просто не повернулися,

– повідомив Зеленський.

Інформація є, і, що найголовніше, винні за все це будуть відповідати згідно із законом, пообіцяв президент України.

Війна на Сході України триває з квітня 2014 року і є продовження російської збройної агресії проти України, яка почалася із анексії Криму. В ООН нарахували понад 13 тисяч загиблих з того часу, з них чверть – цивільні. Понад 30 тисяч людей зазнали поранень. Станом на той же початок 2019 року внутрішньо переміщеними особами вважають 1 мільйон 400 тисяч людей.