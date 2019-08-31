Только глаза в глаза, – Зеленский откровенно рассказал о разговорах с Путиным

Украинский глава государства Владимир Зеленский дважды говорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Третий разговор должен состояться глаза в глаза в нормандском формате. А после окончания войны все те, кто сознательно способствовал ее затягиванию, будут отвечать перед законом.

Ранее контакты между Зеленским и Путиным блокировал украинский МИД. Об этом президент Украины рассказал ТСН.

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Первый разговор Зеленского и Путина

По его словам, бывшие руководители МИД не допускали главу государства к прямым переговорам с Путиным. Мол, так как "не дай Бог сейчас моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным". "Я за это их... Не хочу говорить о моем отношении к ним", – подчеркнул Зеленский.

Я решил ему (Путину – 24 канал) позвонить. Мы познакомились, у нас был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о ситуации на Донбассе, о войне,

– рассказал украинский президент.

И добавил: "Он говорил мне информацию, которой он владеет. Я говорил об информации, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был, я думаю, предметный разговор. Мы определили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших парней".

Второй разговор президентов Украины и России

Во время второго телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского президенты договорились: третий контакт между ними будет личной встречей в нормандском формате.

Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни о каких встречах не могло быть и речи. Я считаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться – что самое важное,

– отметил Владимир Зеленский.

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Ответственность после завершения войны

После завершения военного конфликта с Россией, отметил Владимир Зеленский, "будет откровенный разговор с именами современных политиков, современных представителей средств массовой информации".

У меня есть информация с фамилиями: кто и что делает, кто от кого получает деньги, кто какие акценты, кто какие месседжи дает на телевидении, в газетах. Что в целом происходит ради того, чтобы они (пленные Россией украинцы – 24 канал) просто не вернулись,

– сообщил Зеленский.

Информация есть, и, что самое главное, виновные за все это будут отвечать по закону, пообещал президент Украины.

Война на Востоке Украины продолжается с апреля 2014 года и является продолжением российской вооруженной агрессии против Украины, которая началась с аннексии Крыма. В ООН насчитали более 13 тысяч погибших с тех пор, из них четверть – гражданские. Более 30 тысяч человек получили ранения. По состоянию на то же начало 2019 года внутренне перемещенными лицами считают 1 миллион 400 тысяч человек.