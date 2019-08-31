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      Он не имел права, – Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе

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      Зеленский впервые прокомментировал отсутствие Богдана в День Независимости
      Зеленский впервые прокомментировал отсутствие Богдана в День Независимости / Официальная страница Президента Украины

      Глава Офиса Президент Андрей Богдан "неправ" в том, что поехал на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе вместо участия в праздновании Дня Независимости. Однако он на это взял официальный отпуск.

      Владимир Зеленский не знал, как именно этот отпуск использует Богдан, об этом Президент Украины рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1".

      Важно: Парахоботики узбагойтесь, – Богдан о поездке в Сен-Тропе на День Независимости

      Зеленский отметил, что "это не его дело", однако Богдан отправился в Сен-Тропе не 24 августа, а за 4-5 дней до.

      Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-е был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей,
      – сказал глава государства.

      Президент также рассказал, что позвонил Богдану и сказал – он не прав в этой ситуации.

      "Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права в День Независимости своей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ", – добавил Зеленский.

      В то же время глава государства отметил, что закон Богдан не нарушал. Однако, по его словам, "не все меряется законом".

      Нарушал ли он закон – да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ,
      – заявил Зеленский.

      Так где был Андрей Богдан 24 августа?

      В Сен-Тропе, на юге Франции. Журналисты зафиксировали руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и известного киевского застройщика Андрея Вавриша на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

      Богдан действительно прибыл туда не в День Независимости, а 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Пока в Киеве проходили торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Независимости, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отдыхал на частной яхте.

      богдан зеленський офіс перзидента
      Андрей Богдан на свадьбе Довбенко

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Андрей Богдан Офіс Президента День Независимости
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      Новости за 31 августа
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