Он не имел права, – Зеленский о поездке Богдана в Сен-Тропе

Глава Офиса Президент Андрей Богдан "неправ" в том, что поехал на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе вместо участия в праздновании Дня Независимости. Однако он на это взял официальный отпуск.

Владимир Зеленский не знал, как именно этот отпуск использует Богдан, об этом Президент Украины рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "1+1".

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Зеленский отметил, что "это не его дело", однако Богдан отправился в Сен-Тропе не 24 августа, а за 4-5 дней до.

Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-е был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей,

– сказал глава государства.

Президент также рассказал, что позвонил Богдану и сказал – он не прав в этой ситуации.

"Он не мог быть, как один из реальных, мощных людей во власти, и второй человек после меня сейчас, когда еще нет правительства, и он не имеет права в День Независимости своей страны в Сен-Тропе гулять. Я думаю, что он неправ", – добавил Зеленский.

В то же время глава государства отметил, что закон Богдан не нарушал. Однако, по его словам, "не все меряется законом".

Нарушал ли он закон – да, не нарушал. Но я думаю, что не все меряется законами. Но специально на День Независимости, хочу защитить его в этом вопросе, он не ехал в Сен-Тропе, хотя он неправ,

– заявил Зеленский.

Так где был Андрей Богдан 24 августа?

В Сен-Тропе, на юге Франции. Журналисты зафиксировали руководителя Офиса Президента Андрея Богдана и известного киевского застройщика Андрея Вавриша на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Богдан действительно прибыл туда не в День Независимости, а 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Пока в Киеве проходили торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Независимости, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан отдыхал на частной яхте.



Андрей Богдан на свадьбе Довбенко