Він не мав права, – Зеленський про поїздку Богдана у Сен-Тропе

Глава Офісу Президент Андрій Богдан "неправий" в тому, що поїхав на весілля до друзів у Сен-Тропе замість участі у відзначенні Дня Незалежності. Однак він на це взяв офіційну відпустку.

Володимир Зеленський не знав, як саме цю відпустку використає Богдан, про це Президент України розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "1+1".

Важливо: Парахоботіки узбагойтесь, – Богдан про поїздку у Сен-Тропе на День Незалежності

Зеленський зазначив, що "це не його справа", однак Богдан вирушив у Сен-Тропе не 24 серпня, а за 4-5 днів до.

Це його відпустка офіційна. Ми домовились – я підписав відпустку, є папери. Він на 24-те був запрошений на весілля до свого товариша чи когось, я не знаю цих людей,

– сказав глава держави.

Президент також розповів, що зателефонував Богдану і сказав – він не правий в цій ситуації.

"Він не міг бути, як один з реальних, потужних людей у владі, і друга людина після мене зараз, коли ще немає уряду, і він не має права на День Незалежності твоєї країни в Сен-Тропе гуляти. Я думаю, що він неправий", – додав Зеленський.

Водночас голова держави зазначив, що закон Богдан не порушував. Однак, за його словами, "не все міряється законом".

Чи порушував він закон – так, не порушував. Але я думаю, що не все законами міряється. Але спеціально на День Незалежності, хочу захистити його в цьому питанні, він не їхав у Сен-Тропе, хоча він неправий,

– заявив Зеленський.

То де був Андрій Богдан 24 серпня?

У Сен-Тропе, що на півдні Франції. Журналісти зафіксували керівника Офісу Президента Андрія Богдана і відомого київського забудовника Андрія Вавриша на весіллі "смотрящого" за Мін’юстом Андрія Довбенка.

Богдан спарвді прибув туди не на сам День Незалежності, а 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Поки в Києві відбувалися урочисті події з нагоди святкування Дня Незалежності, керівник Офісу Президента Андрій Богдан відпочивав на приватній яхті.



Андрій Богдан на весіллі Довбенка