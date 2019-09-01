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      Это будет очень громкая история, – Зеленский об источниках финансирования партии Медведчука

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      Зеленский остро высказался о партии Медведчука
      Зеленский остро высказался о партии Медведчука / Коллаж 24 канала

      Президент Зеленский заявил, что к источникам финансирования партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и вообще к этой политической силы есть "большие вопросы".

      В частности, вопросы касаются того, действительно ли ОПЗЖ является партией, а не временным объединением. И "кто они такие" вообще. Об этом Владимир Зеленский говорил в интервью ТСН.

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      "Партия Медведчука – там есть еще большие вопросы, его ли это партия, или там временное объединение и кто они такие", – отметил украинский президент.

      Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии. Откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш". Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится,
      – отметил Зеленский.

      Напомним, Виктор Медведчук контролирует не менее трех всеукраинских телевизионных каналов (смотрите инфографику 24 канала ниже).

      Канали

      Относительно своих политических решений в плане отношений с Россией Владимир Зеленский отметил, что собственный рейтинг его не волнует и он понимает, что ошибки будут. Но в любом случае эти решения и поступки "не являются пророссийскими или антироссийскими".

      Я в свои шагах, словах говорю только об Украине. Другие страны – меня это совершенно не интересует. Мне главное, чтобы они не поддерживали боевиков и чтобы они не были на нашей территории, чтобы их солдаты и военные не были на территории Донбасса и чтобы мы прекратили войну,
      – подытожил Зеленский.

      Виктор Медведчук: кто он и как появился в украинской политике – читайте и смотрите в программе 24 канала "Олигархи".

      Смотрите также видео 24 канала о Викторе Медведчуке:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Деньги Российская пропаганда Виктор Медведчук Оппозиционная платформа – За жизнь
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