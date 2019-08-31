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      Зеленський хоче скасувати "правки Лозового" і дозволити "прослушку" нардепів

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      Зеленський хоче скасувати "правки Лозового" в КПК
      Зеленський хоче скасувати "правки Лозового" в КПК / Getty Images

      Один із законопроектів, які глава держави вже вніс до Верховної Ради, має на меті скасувати так звані "правки Лозового". Окрім того, Володимир Зеленський хоче надати Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань право самостійно здійснювати прослуховування.

      Відповідний проект закону №109 вже опублікований на сайті Верховної Ради.

      Вам буде цікаво: Зеленський хоче дати народу право подавати законопроекти

      Як вказують у пояснювальній записці, з часу ухвалення у 2012 році Кримінальний процесуальний кодекс України отримав численні зміни та доповнення. Вони подекуди "не мали прогресивного характеру".

      У 2017 році до Кримінального процесуального кодексу України були внесені зміни, які отримали назву "правки Лозового". Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

      Наслідком цих змін стало запровадження штучних процесуальних перешкод для розслідування злочинів, що негативно вплинуло на стан правопорядку у країні, а також на завантаженість суддів. Отже, зазначені норми Кодексу мають бути змінені,
      – пишуть у пояснювальній записці.

      Що може змінитись?

      Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань можуть отримати право самостійно здійснювати зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж у межах проведення негласних слідчих та розшукових дій.

      Також із КПК та закону про статус народного депутата пропонують забрати норми, що заборонять без згоди Верховної Ради здійснювати обшук нардепа, оглядати його особисті речі та багаж, транспорт, житлові і службові приміщення.

      Відповідно до теперішніх норм, не можна також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції – це теж хочуть змінити.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Законодавство Верховна Рада
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