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      Зеленский хочет отменить "правки Лозового" и позволить "прослушку" нардепов

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      Зеленский хочет отменить "правки Лозового" в УПК
      Зеленский хочет отменить "правки Лозового" в УПК / Getty Images

      Один из законопроектов, которые глава государства уже внес в Верховную Раду, имеет целью отменить так называемые "правки Лозового". Кроме того, Владимир Зеленский хочет предоставить Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований право самостоятельно осуществлять прослушивание.

      Соответствующий проект закона №109 уже опубликован на сайте Верховной Рады.

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      Как указывают в пояснительной записке, со времени принятия в 2012 году Уголовный процессуальный кодекс Украины получил многочисленные изменения и дополнения. Они иногда "не имели прогрессивного характера".

      В 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения, которые получили название "правки Лозового". Они касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобное.

      Следствием этих изменений стало введение искусственных процессуальных препятствий для расследования преступлений, что негативно повлияло на состояние правопорядка в стране, а также загруженность судей. Следовательно, указанные нормы Кодекса должны быть изменены,
      – пишут в пояснительной записке.

      Что может измениться?

      Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований могут получить право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

      Также с УПК и закона о статусе народного депутата предлагают забрать нормы, которые запрещают без согласия Верховной Рады осуществлять обыск нардепа, осматривать его личные вещи и багаж, транспорт, жилые и служебные помещения.

      Согласно нынешним нормам, нельзя также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции - это тоже хотят изменить.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Верховная Рада Законодательство
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      Новости за 31 августа
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