Зеленский хочет дать народу право подавать законопроекты

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление права законодательной инициативы народу Украины.

Соответствующим проектом закона глава государства предлагает внести изменения в 93-ю статью Конституции, он уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Важно: Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень

Глава государства хочет добавить в статью слово "народ" и абзац: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины".

Сейчас, согласно этой статье, право подавать законопроекты в Верховной Раде принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров. Этот список Зеленский предлагает расширить.

В пояснительный записке указано, что "сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является "суженным". Соответственно, он "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины, как единственный источник власти".