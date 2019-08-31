09:59
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Зеленский хочет дать народу право подавать законопроекты

      210 Читати новину українською
      Зеленский хочет дать народу Украины право подавать законопроекты
      Зеленский хочет дать народу Украины право подавать законопроекты / 24 канал

      Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает предоставление права законодательной инициативы народу Украины.

      Соответствующим проектом закона глава государства предлагает внести изменения в 93-ю статью Конституции, он уже опубликован на сайте Верховной Рады.

      Важно: Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень

      Глава государства хочет добавить в статью слово "народ" и абзац: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией Украины и законами Украины".

      Сейчас, согласно этой статье, право подавать законопроекты в Верховной Раде принадлежит президенту, народным депутатам и Кабинету министров. Этот список Зеленский предлагает расширить.

      В пояснительный записке указано, что "сегодняшний перечень субъектов законодательной инициативы является "суженным". Соответственно, он "лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины, как единственный источник власти".

      •  
      blog_ava
      Конфликт в киевском кафе закончился потасовкой и выстрелами: видео
      сегодня
      292
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Президент Украины Владимир Зеленский Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 186
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23979
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 554
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2702
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1325
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук