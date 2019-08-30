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      Зеленский определил наказание для нардепов за прогулы и кнопкодавство

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      Зеленский предлагает Раде забирать мандаты за прогулы и кнопкодавство
      Зеленский предлагает Раде забирать мандаты за прогулы и кнопкодавство / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции. В ней говорится о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

      Глава государства предлагает досрочно прекращать полномочия депутатов, если на это будут основания, законопроект уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

      Важно: Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень

      Что может стать причиной для прекращения полномочий нардепа:

      • Кнопкодавство – неличное голосование. Такой факт должен установить суд.
         
      • Прогулы – отсутствие на трети пленарных заседаний Рады или комитетов в течение одной сессии без уважительных на то причин. В таком случае полномочия депутата прекращает Верховный суд.
         
      • Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства. В таком случае его полномочия прекращает Верховная рада.

      Депутатам, которые примут решение сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Верховной Раде. Ранее его писали на имя спикера. Прекращение полномочий народного депутата автоматически и без решения парламента возможно в случае смерти народного избранника.

      Наибольшие кнопкодавы 2018 года:


      Инфографика ЧЕСНО


      Инфографика ЧЕСНО

      Отметим, Верховная Рада отменила прошлогоднее постановление, которое тормозило снятие депутатской неприкосновенности. Отмену постановления поддержали 277 народных депутатов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Законодательство Конституция
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      Новости за 30 августа
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