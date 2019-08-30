Зеленский определил наказание для нардепов за прогулы и кнопкодавство

Президент Владимир Зеленский внес в парламент как неотложный проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции. В ней говорится о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

Глава государства предлагает досрочно прекращать полномочия депутатов, если на это будут основания, законопроект уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

Важно: Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень

Что может стать причиной для прекращения полномочий нардепа:

Кнопкодавство – неличное голосование. Такой факт должен установить суд.



Прогулы – отсутствие на трети пленарных заседаний Рады или комитетов в течение одной сессии без уважительных на то причин. В таком случае полномочия депутата прекращает Верховный суд.



Переезд в другую страну для постоянного проживания и прекращение гражданства. В таком случае его полномочия прекращает Верховная рада.

Депутатам, которые примут решение сложить полномочия, предлагается самостоятельно объявлять заявление в Верховной Раде. Ранее его писали на имя спикера. Прекращение полномочий народного депутата автоматически и без решения парламента возможно в случае смерти народного избранника.

Наибольшие кнопкодавы 2018 года:



Инфографика ЧЕСНО



Инфографика ЧЕСНО

Отметим, Верховная Рада отменила прошлогоднее постановление, которое тормозило снятие депутатской неприкосновенности. Отмену постановления поддержали 277 народных депутатов.