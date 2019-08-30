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      Депутаты отменили постановление прошлой Рады, которая тормозила отмену неприкосновенности

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      Депутаты отменили постановление прошлой Рады о работе над депутатской неприкосновенностью
      Депутаты отменили постановление прошлой Рады о работе над депутатской неприкосновенностью / rubryka.com

      Верховная Рада отменила прошлогоднее постановление, которое предусматривало рассмотрение законопроекта №7203 о депутатской неприкосновенности на соответствие и реализацию требований Конституции Украины. Отмену постановления поддержали 277 народных депутатов.

      О действии постановления прошлой Рады первым заговорил депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Василий Нимченко.

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      20 сентября 2018 года законопроект был отправлен в комитет для работы над нивелированием замечаний. Через 7 дней он должен был вернуться в Верховную Раду, но не вернулся. Поэтому по статье 147 Закона о регламенте ВРУ законопроект, по сути, становится ничтожным,
      – заявил Нимченко.

      Впоследствии вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что по информации, которую ему предоставили, постановление парламента считается действующим, поэтому он выставил на голосование вопрос о прекращении действия постановления №2557-VIII, которое и поддержали большинство парламентариев.

      Что такое депутатская неприкосновенность?​
      Неприкосновенность – это юридическая гарантия правового статуса отдельных категорий лиц, в том числе и депутатов, заключается в защите от принуждения, которое могло бы быть применено при обычных обстоятельствах.

      Неприкосновенность может различаться по той защите, которую она предоставляет своим носителям, времени действия, силе, основанию возникновения и тому подобное.

      В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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