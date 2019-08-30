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      Депутати скасували постанову минулої Ради, яка гальмувала зняття недоторканності

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      Депутати скасували постанову минулої Ради про роботу над депутатською недоторканністю
      Депутати скасували постанову минулої Ради про роботу над депутатською недоторканністю / rubryka.com

      Верховна Рада скасувала минулорічну постанову, яка передбачала розгляд законопроекту №7203 про депутатську недоторканність на відповідність та реалізацію вимог Конституції України. Скасування постанови підтримали 277 народних депутатів.

      Про чинність постанови минулої Ради першим заговорив депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Василь Німченко.

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      20 вересня 2018 року законопроект був відправлений у комітет для роботи над знівелюванням зауважень. Через 7 днів він повинен був повернутися у Верховну Раду, але не повернувся. Тому за статтею 147 Закону про регламент ВРУ законопроект, по суті, стає нікчемним,
      – заявив Німченко.

      Згодом віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що за інформацією, яку йому надали, постанова парламенту вважається чинною, тому він виставив на голосування питання про втрату чинності постанови №2557-VIII, яку і підтримали більшість парламентарів.

      Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.

      Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.

      В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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