Кіссе у Раді спробував говорити українською: сміявся навіть Новінський – відео

Антон Кіссе виступаючи у Верховній Раді під час обговорення призначення міністрів нового Кабміну заявив, що депутатська група "За майбутнє" "підтрімує прізначення члєнів Кабінєту міністрів". Своєю українською депутат викликав неприхований сміх навіть у Вадима Новінського, який вже не раз конфузився, пробуючи говорити "солов'їною".

Попри підтримку нового складу Кабміну Антон Кіссе підкреслив, що у нього є "канкрєтне питання, яке патрібна нєгайна знайти мажливість вирішення".

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Він звернувся до потенційного міністра економіки Тимофія Милованова, привертаючи його "уваґу" на те, що "сєводня на Одещини 20 тисіч людєй працюють на вінаграднікє".

"Сєводня нємає можливості збиту віноматєріалів. Всє вінпукнти загрожени віном", – заявив депутат.

Після цих слів у сесійній залі звідусіль почав лунати сміх, а в об'єктив відеокамер потрапив Вадим Новінський, який і зовсім не стримувався у своїй посмішці. Реагуючи на сміх своїх колег, Антон Кіссе перестав мучити і себе, і оточуючих та перейшов на російську.

Феєричний виступ Кіссе у Раді: дивіться відео