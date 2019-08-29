Киссе в Раде попытался говорить на украинском: смеялся даже Новинский – видео

Антон Киссе выступая в Верховной Раде во время обсуждения назначения министров нового Кабмина заявил, что депутатская группа "За будущее" "підтрімує прізначення члєнів Кабінєту міністрів". Своим украинским депутат вызвал нескрываемый смех даже у Вадима Новинского, который уже не раз конфузился, пробуя говорить на "соловьином".

Несмотря на поддержку нового состава Кабмина Антон Киссе подчеркнул, что у него есть "канкрєтне питання, яке патрібна нєгайна знайти мажливість вирішення".

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Он обратился к потенциальному министру экономики Тимофею Милованову, привлекая его "уваґу" на то, что "сєводня на Одещини 20 тисіч людєй працюють на вінаграднікє".

"Сєводня нємає можливості збиту віноматєріалів. Всє вінпукнти загрожени віном", – заявил депутат.

После этих слов в сессионном зале отовсюду начал раздаваться смех, а в объектив видеокамер попал Вадим Новинский, который и вовсе не сдерживался в своей улыбке. Реагируя на смех своих коллег, Антон Киссе перестал мучить и себя, и окружающих и перешел на русский.

Фееричное выступление Киссе в Раде: смотрите видео