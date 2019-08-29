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      Скандали нової Ради: депутату від "Опоплатформи" відімкнули мікрофон через російську мову

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      Разумков відключив мікрофон Волошину через російську в Раді
      Разумков відключив мікрофон Волошину через російську в Раді / aurora.network

      Народному депутату від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олегу Волошину відімкнули мікрофон під час обговорення у Верховній Раді призначення Руслана Стефанчука першим віце-спікером. Причиною для такого кроку став перехід парламентаря на російську мову.

      Олег Волошин розпочав свою промову українською мовою, якою подякував Стефанчуку та Разумкову за виявлений намір не ділити народних депутатів на "правильних і неправильних".

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      "У цьому залі є різні депутати (з цього моменту депутат перейшов на російську). Мы точно такие разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви, исповедующие разные идеологии", – сказав Волошин.

      Після цих слів парламентарю відімкнули мікрофон, а голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив його дотримуватися регламенту.

      Згодом Волошину мікрофон увімкнули знову і він продовжив свій виступ вже українською мовою.

      Я можу розмовляти тою мовою, якою говорять більшість наших виборців,
      – пояснив депутат.

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      Теги: Відкриття Верховної Ради Верховна Рада Новини політики Новини України Опозиційна платформа – За життя Дмитро Разумков Українська мова
      Джерело: 24 канал
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