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      Перший скандал у новій Ради: обраному нардепу відмовляються видати посвідчення

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      Сергій Рудик
      Сергій Рудик / Кафедра землевпорядкування та кадастру ЧНУ імені .Федьковича

      Обраному парламентарю Сергію Рудику, який на виборах до Ради балотувався як самовисванець, відмовляються видавати посвідчення народного депутата.

      Як повідомив кореспондент 24 каналу, керівник апарату парламенту не видає Рудику постійне посвідчення нардепа та картку голосування, оскільки той має лише тимчасове посвідчення депутата. А свій крок керівник апарату пояснив листом з ЦВК.

      Зверніть увагу! ЦВК офіційно зареєструвала всіх 424 депутатів Верховної Ради IX скликання: список

      Сам Рудик уже відреагував інцидент. За його словами, керівник апарату дав вказівку своїм працівникам не видавати йому посвідчення народного депутата, попри те, що він склав присягу. 

      "Офіційним листом він називає лист голови секретаріату Центральної виборчої комісії. Я намагаюся пояснити, що не може лист голови секретаріату ЦВК, як і завгоспа, як і інших технічних працівників, навіть дуже поважних, підміняти собою рішення Центральної виборчої комісії", – наголосив Рудик. 

      Рудик називає себе обраним депутатом у мажопритарному округу номер 198 (місто Сміла, Черкаська область). Також він переконує, що опоненти на виборах оскаржують його перемогу у судах, але судове рішення у справі ще не набуло чинності, оскільки ще не збіг термін для подачі апеляції.

      Я викликав сюди 102, слідчо-оперативну групу для того, щоб зафіксувати причини, тому що потім знайти в нашій державі знайти крайнього потім у виконанні незаконних рішень неможливо,
      – додав політик. 

      Згодом виконувач обов’язків керівника апарату Верховної Ради Петро Боднар зауважив, що має дочекатися рішення суду та відповідного повідомлення від Центральної виборчої комісії перш ніж видати посвідчення Рудику.

      "Я думаю, що потрібно дочекатися рішень судів, ЦВК повідомить апарат про те, що Рудик є зареєстрованима депутатом, і або нас уповноважить зареєструвати та видати посвідчення, або саме ЦВК видасть", – зазначив він. 

      Боднар додав, що "не має повноважень" ухвалювати рішення у цій справі, і пообіцяв звернутися до голови ЦВК Тетяни Сліпачук за офіційною позицією комісії. 

      Важливо! Перший день Ради: що розглядатимуть

      Уранці 29 серпня відбулося урочисте засідання Верховної Ради. Під час нього обрані депутати склали присягу. Далі новоспечені парламентарі отримали посвідчення, нагрудні знаки народних депутатів, картку для голосування, довідкові та реєстраційні матеріали. Після цього відбулася їхня реєстрація для участі у першому засіданні Верховної Ради IX скликання.

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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