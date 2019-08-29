Первый скандал в новой Раде: избранному нардепу отказываются выдать удостоверение

Избранному парламентарию Сергею Рудыку, который на выборах в Раду баллотировался как самовыдвиженец, отказываются выдавать удостоверение народного депутата.

Как сообщил корреспондент 24 канала, руководитель аппарата парламента не выдает Рудыку постоянное удостоверение нардепа и карточку голосования, поскольку у того лишь временное удостоверение депутата. А свой шаг руководитель аппарата объяснил письмом из ЦИК.

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Сам Рудык уже отреагировал на инцидент. По его словам, руководитель аппарата дал указание своим сотрудникам не выдавать ему удостоверение народного депутата, несмотря на то, что он принес присягу.

"Официальным письмом он называет письмо главы секретариата Центральной избирательной комиссии. Я пытаюсь объяснить, что не может письмо главы секретариата ЦИК, как и завхоза, как и других технических работников, даже очень уважаемых, подменять собой решения Центральной избирательной комиссии", – отметил Рудык.

Рудык называет себя избранным депутатом по мажоритарному округу номер 198 (город Смела, Черкасская область). Также он убеждает, что оппоненты на выборах оспаривают его победу в судах, но судебное решение по делу еще не вступило в силу, поскольку не истек срок для подачи апелляции.

Я вызвал сюда 102, следственно-оперативную группу для того, чтобы зафиксировать причины, потому что потом найти в нашем государстве крайнего в исполнении незаконных решений невозможно,

– добавил политик.

Впоследствии исполняющий обязанности руководителя аппарата Верховной Рады Петр Боднар отметил, что должен дождаться решения суда и соответствующего уведомления от Центральной избирательной комиссии прежде чем выдать удостоверение Рудыку.

"Я думаю, что нужно дождаться решений судов, ЦИК сообщит аппарату о том, что Рудык является зарегистрированным депутатом, и или нас уполномочит зарегистрировать и выдать удостоверение, или именно ЦИК выдаст", – отметил он.

Боднар добавил, что "не имеет полномочий" принимать решение по этому делу, и пообещал обратиться к председателю ЦИК Татьяне Слипачук за официальной позицией комиссии.

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Утром 29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады. Во время него избранные депутаты приняли присягу. Далее новоиспеченные парламентарии получили удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы. После этого состоялась их регистрация для участия в первом заседании Верховной Рады VIII созыва.