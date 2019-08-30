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      Зеленський визначив покарання для нардепів за прогули та кнопкодавство

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      Зеленський пропонує Раді забирати мандати за прогули і кнопкодавство
      Зеленський пропонує Раді забирати мандати за прогули і кнопкодавство / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладний проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції. У ній мовиться про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України.

      Глава держави пропонує достроково припиняти повноваження депутатів, якщо на це будуть підстави, законопроект вже зареєстрували на сайті Верховної Ради України.

      ВажливоЗеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

      Що може стати причиною для припинення повноважень нардепа:

      • Кнопкодавство – неособисте голосування. Такий факт має встановити суд.
         
      • Прогули – відсутність на третині пленарних засідань Ради або комітетів протягом однієї сесії без поважних на те причин. У такому випадку повноваження депутата припиняє Верховний суд.
         
      • Переїзд в іншу країну для постійного проживання та припинення громадянства. У такому випадку його повноваження припиняє Верховна рада

      Депутатам, які приймуть рішення скласти повноваження, пропонується самостійно оголошувати заяву у Верховній Раді. Раніше її писали на ім’я спікера. Припинення повноважень депутата автоматично і без рішення парламенту можливе у разі смерті народного обранця.

      Найбільші кнопкодави 2018 року:


      Інфографіка ЧЕСНО


      Інфографіка ЧЕСНО

      Зазначимо, Верховна Рада скасувала минулорічну постанову, яка гальмувала зняття депутатської недоторканності. Скасування постанови підтримали 277 народних депутатів.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Законодавство Верховна Рада Конституція
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