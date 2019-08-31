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      Зеленський хоче дати народу право подавати законопроекти

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      Зеленський хоче дати народу України право подавати законопроекти
      Зеленський хоче дати народу України право подавати законопроекти / 24 канал

      Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає надання права законодавчої ініціативи народові України.

      Відповідним проектом закону глава держави пропонує внести зміни у 93-ю статтю Конституції, він вже опублікований на сайті Верховної Ради.

      Важливо: Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

      Глава держави хоче додати до статті слово "народ" та абзац: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".

      Наразі, відповідно до цієї статті, право подавати законопроекти до Верховної Ради належить президентові, народним депутатам і Кабінету міністрів. Цей список Зеленський пропонує розширити.

      В пояснювальний записці зазначено, що «сьогоднішній перелік суб'єктів законодавчої ініціативи є "звуженим". Відповідно, він "позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

      що означають важливі законопроекти президента
      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Новини політики Президент України Законодавство
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