Зеленський хоче дати народу право подавати законопроекти

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, який передбачає надання права законодавчої ініціативи народові України.

Відповідним проектом закону глава держави пропонує внести зміни у 93-ю статтю Конституції, він вже опублікований на сайті Верховної Ради.

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Глава держави хоче додати до статті слово "народ" та абзац: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України".

Наразі, відповідно до цієї статті, право подавати законопроекти до Верховної Ради належить президентові, народним депутатам і Кабінету міністрів. Цей список Зеленський пропонує розширити.

В пояснювальний записці зазначено, що «сьогоднішній перелік суб'єктів законодавчої ініціативи є "звуженим". Відповідно, він "позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".