Зеленский vs Медведчук: как остановить влияние кума Путина на информпространство Украины

Заявление президента Зеленского о сомнительности источников финансирования партии Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" и телеканалов, которые он контролирует, может быть вызвана рядом факторов.

Почему президент хочет разобраться с финансированием ОПЗЖ и телеканалов и какие будут последствия – далее в материале 24 канала.

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Деятельность Медведчука – угроза национальной безопасности

Владимир Зеленский в интервью "ТСН" отметил, что к источникам финансирования партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" есть "большие вопросы".

Партия Медведчука – его ли это партия, или временное объединение? И кто они такие? Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии. Откуда деньги на финансирование каналов? У нас есть ответы: откуда и с какой страны они получают "кэш". Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится,

– отметил Зеленский.



Медведчук является проводником агрессивной политики Путина в Украину / Фото Getty

По словам руководителя Центра политического анализа "Пента" Владимира Фесенко, Зеленский намекает, в первую очередь, на телеканалы, которые считаются подконтрольными Медведчуку – 112, NewsOne и ZIK. В частности, на опосредствованное российское финансирование этих ресурсов. Политолог отмечает: в Зеленского сложилось негативное отношение к двум людям. К пятому президенту Порошенко, что связано с недоверием из-за той грязи, которую выливали на Зеленского на выборах. И к Медведчуку.

Тема Медведчука и рисков для национальной безопасности из-за его деятельности имеет не просто общеполитический характер. Медведчук начал создавать проблемы в переговорном процессе в Минске из-за того, что Зеленский удалил его с переговорной группы. В первую очередь, препятствовал переговорам о захваченных Россией моряках. А Зеленский проблему моряков воспринимает как личный вызов,

– отмечает Владимир Фесенко.

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К тому же еще скандал с так называемым мостом между NewsOne и "Россия 24", который воспринимался как про реванш пророссийских сил и Медведчука.

Поэтому, по мнению Фесенко, для нового главы СБУ Ивана Баканова сейчас один из главных приоритетов в работе – возможное российское влияние на информационное пространство через подконтрольные Медведчуку телеканалы.

Предостережения относительно возможных шагов в отношении Медведчука

Политический эксперт Валерий Клочок отмечает: с одной стороны, Зеленский апеллирует к тем патриотическим избирателям, которые считают Медведчука злом. С другой, есть 14% проголосовавших за "Оппозиционный блок – За жизнь". И это надо учитывать.

Взять и закрыть телеканал – нельзя. Право на частную собственность закреплено в Конституции. Относительно русского происхождения финансов – надо доказывать в суде. Вопрос – как доказать, что это деньги российского происхождения? Нет соответствующего закона,

– говорит Валерий Клочок.

По его мнению, делать такие заявления надо осторожно, опираясь на законодательную базу. По словам Валерия Клочко, говорится о деликатном вопросе – СМИ. Какие-то заявления или попытки забрать телеканалы, прекратить их финансирование будут наталкиваться на обвинения в давлении на свободу слова. В то же время, отмечает эксперт, президент Зеленский и "Слуга народа" будут пытаться урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.



Кто из олигархов контролирует СМИ / инфографика 24 канала

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Владимир Фесенко отмечает: конечно, Медведчук и ОПЗЖ будут преподносить это как "политическое преследование" и "наступление" на свободу слова. Собственно, ситуация уже используется, как способ защиты Медведчука.

Есть разница между тем, когда говорится о ресурсах Ахметова или Пинчука, а когда – о Медведчука. Здесь большая часть общества, за исключением пророссийских и антимайданных сил, считает правильным не говорить о нарушении прав и давлении на свободу слова. С ситуацией вокруг Медведчука требовали разобраться давно. Еще при Порошенко,

– говорит Владимир Фесенко.

Политолог добавляет: будет критика действий Зеленского со стороны ОПЗЖ и обращения к европейским институтам. Но если будут весомые доказательства против Медведчука, проблем с Европой не будет.

Последствия для Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Владимир Фесенко отмечает: Медведчук непосредственно не обладает телеканалами 112, NewsOne и ZIK. Формальный владелец – нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак. Хотя и относительно него тоже надо разбираться. Откуда у человека, который почти не занималась бизнесом, был госслужащим, столько денег на покупку телеканалов и их финансирование?

Если будут серьезные улики против Медведчука, то у него могут возникнуть проблемы. В ближайшее время будет принят закон об отмене депутатской неприкосновенности. Но и без этого не было бы проблем со снятием неприкосновенности с нардепов, которых подозревают в преступлениях,

– считает Фесенко.



Чтобы снять неприкосновенность с Медведчука, голосов хватит / Фото 24 канал

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Валерий Клочок отмечает: надо разработать единую государственную информационную политику. Чтобы слаженно работали СНБО и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Проблему информационной безопасности следует рассматривать в другой плоскости. Должен быть существенно новый подход. Анализировать контент телеканалов на соответствие нацбезопасности. Развивать Общественное телевидение, к эффективности которого тоже много вопросов. Зеленский провел хорошую кампанию и оттащил голоса пророссийских сил. Выборы показали, что их поддержка – 10-14%. Надо смотреть, как сработает власть, чтобы поддержка пророссийских сил стала еще меньше,

– подчеркивает Валерий Клочок.

По его мнению, история с Медведчуком будет иметь продолжение, но не скоро. И над этим, очевидно, сейчас думают в команде Зеленского и в "Слуге народа".

Проблема защиты информационного пространства Украины от пропаганды России на шестом году войны не потеряла своей актуальности. Это один из главных фронтов борьбы, который требует особого внимания. Чем быстрее новая власть и президент Зеленский разработают концепцию, тем больше шансов на быстрое прекращение вооруженного конфликта.