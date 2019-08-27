Сто днів президента Зеленського: про зовнішню політику і завершення війни

Перші сто днів роботи глави держави визначальні. Ми проаналізували, що встиг зробити президент Зеленський. Про кроки на зовнішній арені і щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі – далі в матеріалі 24 каналу.

Зеленський зробив більше, ніж очікували

Під час передвиборчих перегонів Володимир Зеленський заявив, що мінські угоди не працюють. Втім, для завершення війни іншого шляху, як домовлятися, – немає. Водночас він наголошував: говорити треба з росіянами. Розмовляти з маріонетковими керівниками "ЛНР" і "ДНР" немає сенсу.

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Експерти наголошують: сто днів – мало, щоб говорити про перемоги і поразки на зовнішній арені. Але Зеленський спростував побоювання і закиди опонентів, що він здасть національні інтереси України, а Путін диктуватиме нам свої умови. Цього, зауважує експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара, не сталося. Зеленський, за його словами, не зробив жодного кроку назад.

Володимир Зеленський дав чіткі меседжі західним партнерам, що зовнішній курс на вступ до НАТО і ЄС – незмінний. Ніякого повернення до сфери впливу Москви не відбулося,

– підкреслює Олександр Хара.



Зеленський зустрівся з Макроном і Ангелою Меркель, активізував Нормандський формат / Фото Getty

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Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зауважує: Зеленський зробив більше, ніж очікувалося. Адже, в нього не було досвіду і відповідної компетенції. Тому було багато побоювань, що підігрівалися страшилками від Порошенка. Зеленський підтвердив незмінність прозахідного зовнішньополітичного курсу. По-друге, проявив дуже велику активність.

Зеленський здійснив важливі візити в Париж, Берлін, Брюссель, провів низку телефонних переговорів. Зеленський двічі говорив з Путіним, якого йому вдалося змусити на прямий діалог. Хоча Росія завжди використовує тактику очікування. Хтось критикує, що Зеленський перший подзвонив Путіну. Але в іншому випадку, невідомо, скільки довелося б чекати,

– зазначає Володимир Фесенко.

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Плюс, додають фахівці, у Вашингтоні очікують на зустріч із Зеленським.

Важливі кроки Зеленського щодо ескалації на Донбасі

За словами Володимира Фесенка, кроки Зеленського щодо розв’язання збройного конфлікту на Донбасі, скоріше, можна оцінити позитивно. Зокрема, він активізував переговори, зрушив їх з мертвої точки.

Зеленський доклав чимало зусиль, щоб розморозити процес переговорів по Донбасу. Оновлено склад української делегації в Мінську. Є просування, перш за все, щодо розведення сил у Станиці Луганській. Поновлення переговорів у Нормандському форматі. Пройшла зустріч помічників лідерів країн "нормандської четвірки". Є домовленість про "хлібне" перемир'я. Знизилася військова активність,

– розповідає Фесенко.



Активізовано перемовини в Мінську і відведено сили в Станиці Луганській / Фото Getty

Олександр Хара зазначає: указ Зеленського про спрощене надання іноземцям, зокрема, росіянам, українського громадянства – потужна відповідь Путіну на його закони про надання громадянствам РФ жителям Донбасу. Цей крок Зеленського позитивно сприйняли на Заході.

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Перестороги і ризики

На думку Володимира Фесенка, розведення військ у Станиці Луганській необхідне. Якщо не буде просувань щодо відведення силових засобів, то не буде регулювання збройного конфлікту. Проблема в тому, зауважує він, хто і як контролюватиме демілітаризовану зону. Без контролю є загрози спалахів ескалацій.

Крім того, вважає експерт, виникли певні ризики. Зокрема, у зовнішньополітичних кроках Зеленський не дуже терплячий. У Москві це зрозуміли і використовують як слабке місце. Нетерпіння, підкреслює політолог, – потенційний ризик і небезпека, яку Москва використовує проти Зеленського.



Зеленський підтвердив рух до НАТО і ЄС / Фото Getty

Також є певна хаотичність кадрової політики. Історія з призначенням і звільненням Романа Безсмертного з Тристоронньої контактної групи в Мінську – показова.

Олександр Хара зазначає: оскільки ми перебуваємо у стані війни із Росією, то хотілося б бачити більш швидку реакцію Зеленського на події. Приміром, відповідь щодо можливого повернення Росії в G7 була після певної паузи. Якщо мовчиш, наголошує він, то паузу заповнюють вороги або опоненти в середині країни.

Фахівці переконані: за перші сто днів роботи Зеленський показав високу активність на зовнішньополітичній арені.

Команда Зеленського віддає перевагу стратегії малих кроків. Не хочуть йти відразу на проривні речі. Це буде на користь Москви. Установка – вийти на повне припинення вогню, поступове розведення сил і озброєння, обмін полоненими,

– підкреслює Володимир Фесенко.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна рухається у напрямку цивілізованого світу – НАТО і ЄС. І повернення в орбіту Росії не буде. Втім, попереду ще багато складної роботи. Але вже можна стверджувати, що завдяки зусиллям Зеленського в Парижі і Берліні більш активніше почали говорити про зустріч лідерів "нормандської четвірки найближчим часом.