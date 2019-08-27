Сто дней президента Зеленского: о внешней политике и завершении войны

Первые сто дней работы главы государства определяющие. Мы решили проанализировать, что успел сделать президент Зеленский. О шагах на внешней арене и разрешению вооруженного конфликта на Донбассе – далее в материале 24 канала.

Зеленский сделал больше, чем ожидали

Во время предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения не работают. Впрочем, для окончания войны другого пути, как договариваться, – нет. В то же время он отмечал: говорить надо с россиянами. Разговаривать с марионеточными руководителями "ЛНР" и "ДНР" нет смысла.

Читайте также: Сто дней президента Зеленского: какие обещания президент успел выполнить?

Эксперты отмечают: сто дней – мало, чтобы говорить о победах и поражения на внешней арене. Но Зеленский опроверг опасения и упреки оппонентов, что он сдаст национальные интересы Украины, а Путин будет диктовать нам свои условия. Этого, отмечает эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара, не произошло. Зеленский, по его словам, не сделал ни одного шага назад.

Владимир Зеленский дал четкие месседжи западным партнерам, что внешний курс на вступление в НАТО и ЕС – неизменный. Никакого возвращения в сферу влияния Москвы не произошло,

– подчеркивает Александр Хара.



Зеленский встретился с Макроном и Ангелой Меркель, активизировал Нормандский формат / Фото Getty

Читайте также: Сто дней президента Зеленского: об увольнении и назначении

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: Зеленский сделал больше, чем ожидалось. Ведь, у него не было опыта и соответствующей компетенции. Поэтому было много опасений, которые подогревались страшилками от Порошенко. Зеленский подтвердил неизменность прозападного внешнеполитического курса. Во-вторых, проявил очень большую активность.

Зеленский совершил важные визиты в Париж, Берлин, Брюссель, провел ряд телефонных переговоров. Зеленский дважды говорил с Путиным, которого ему удалось заставить на прямой диалог. Хотя Россия всегда использует тактику ожидания. Кто-то критикует, что Зеленский первый позвонил Путину. Но в другом случае, неизвестно, сколько пришлось бы ждать,

– отмечает Владимир Фесенко.

Читайте также: Лидеры G7 пришли к согласию относительно вероятного участия России

Плюс, добавляют специалисты, в Вашингтоне ожидают встречи с Зеленским.

Важные шаги Зеленского по эскалации на Донбассе

По словам Владимира Фесенко, шаги Зеленского по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе, скорее, можно оценить положительно. В частности, он активизировал переговоры, сдвинул их с мертвой точки.

Зеленский приложил немало усилий, чтобы разморозить процесс переговоров по Донбассу. Обновлен состав украинской делегации в Минске. Есть продвижение, прежде всего, по разведению сил в Станице Луганской. Возобновление переговоров в Нормандском формате. Прошла встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки". Есть договоренность о "хлебном" перемирии. Снизилась военная активность,

– рассказывает Фесенко.



Активизированы переговоры в Минске и отведены силы в Станице Луганской / Фото Getty

Александр Хара отмечает: указ Зеленского об упрощенном предоставлении иностранцам, в частности россиянам, украинского гражданства – мощный ответ Путину на его законы о предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. Этот шаг Зеленского положительно восприняли на Западе.

Читайте также: Что США ожидают от Зеленского и его команды: заявление Волкера

Предостережения и риски

По мнению Владимира Фесенко, разведение войск в Станице Луганской необходимо. Если не будет продвижений по отводу силовых средств, то не будет регулирования вооруженного конфликта. Проблема в том, замечает он, кто и как будет контролировать демилитаризованную зону. Без контроля есть угрозы вспышек эскалаций.

Кроме того, считает эксперт, возникли определенные риски. В частности, во внешнеполитических шагах Зеленский не очень терпелив. В Москве это поняли и используют, как слабое место. Нетерпение, подчеркивает политолог, – потенциальный риск и опасность, которую Москва использует против Зеленского.



Зеленский подтвердило движение в НАТО и ЕС / Фото Getty

Также есть определенная хаотичность кадровой политики. История с назначением и увольнением Романа Безсмертного из Трехсторонней контактной группы в Минске – показательна.

Александр Хара отмечает: поскольку мы находимся в состоянии войны с Россией, то хотелось бы видеть более быструю реакцию Зеленского на события. К примеру, ответ относительно возможного возвращения России в G7 был после определенной паузы. Если молчишь, отмечает он, то паузу заполняют враги или оппоненты внутри страны.

Специалисты убеждены: за первые сто дней работы Зеленский показал высокую активность на внешнеполитической арене.

Команда Зеленского предпочитает стратегии малых шагов. Не хотят идти сразу на прорывные вещи. Это будет в пользу Москвы. Установка – выйти на полное прекращение огня, постепенное разведение сил и вооружения, обмен пленными,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина движется в сторону цивилизованного мира – НАТО и ЕС. И возвращения в орбиту России не будет. Впрочем, впереди еще много сложной работы. Но уже можно утверждать, что благодаря усилиям Зеленского в Париже и Берлине более активнее начали говорить о встрече лидеров "нормандской четверки в ближайшее время.