Надежда Савченко работает на канале Медведчука

Не попав в новый созыв Рады как депутат, Савченко подалась в журналистику. Экс-депутат работает комментатором прямого эфира на телеканале ZIK, который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Надежда Савченко комментирует заседание Верховной Рады. Телеканал ZIK официально принадлежит Тарасу Козаку – нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и правой руке Виктора Медведчука. Последний де-юре не владеет ни одним медиахолдингом, но де-факто контролирует телеканала NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Более подробно: Зеленский vs Медведчук: как остановить влияние кума Путина на информпространство Украины

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео 24 канала

Как говорится в промовидео программы, Надежда Савченко собирается рассказывать зрителям тайны Парламента:

Я нахожусь здесь не для олигархов, не для политиков, не для журналистов. Я нахожусь здесь для вас, украинцы. Для того, чтобы рассказать вам секреты Верховной Рады, и о том, что происходит в внекулуарных разговорах,

анонсировала Надежда Савченко.

Надежда Савченко стала комментатором трансляций заседаний Верховной Рады: видео

Надежда Савченко пыталась стать депутатом IX созыва и баллотировалась в Верховную Раду по округу №51, что на Донетчине. Она финишировала с отметкой 1,20% электоральной поддержки. За Савченко на двух участках проголосовали 8 человек.

Читайте также: Савченко появилась в Раде и забросила на стол грязные ноги: красноречивое фото

За что против Савченко открыли уголовное дело?Против Надежды Савченко было открыто уголовное дело по статье "терроризм". Ее обвиняют в планировании серии терактов в правительственном квартале, направленных на свержение конституционного строя. В частности, подозревают в том, что она вместе с бывшим переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировала взорвать Верховную Раду.



Рубана задержали, когда он перевозил с оккупированной территории на подконтрольную Украине немалый арсенал оружия. По данным ГПУ, с помощью этого оружия Савченко с Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности тогдашнего президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и главы МВД Арсена Авакова.



Среди планов, по данным следствия, были подрывы здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. Савченко и Рубан целый год находились под арестом. В ночь на 16 апреля суд освободил их из-под стражи, но судебный процесс по ее делу продолжается.



Какие СМИ контролируют украинские олигархи / инфографика 24 канала