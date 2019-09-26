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      Позбавлення цифрової ліцензії "112 каналу": що буде далі з каналом Медведчука

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      112 телеканал вважають рупором російської пропаганди
      112 телеканал вважають рупором російської пропаганди / 24 канал

      Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію телеканалу Медведчука "112 Україна" на цифрове мовлення. Що стало причиною такого рішення і які наслідки – в матеріалі 24 каналу.

      Чому "112 канал" втратив ліцензії?

      26 вересня Нацрада не продовжила ліцензії 5-ти регіональним компаніям, які ретранслювали ефір "112 Україна". Зокрема, ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Партнер ТВ". Але канал продовжує мовлення на супутнику, в кабельних мережах та інтернеті. 

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      У Нацраді зазначають, що компанії не дотримувались умов концепції мовлення, згідно з якою перемогли на конкурсі у 2011 році. Частоти були передбачені для регіонального мовлення. І ці телеканали повинні були забезпечувати місцевою інформацією саме ті регіони, на які вони мають мовити відповідно до своїх ліцензій. Натомість на частотах мовить загальнонаціональний телеканал.

      За словами члена Нацради Сергія Костицького, п’ять телеканалів отримали фантастичну перемогу на конкурсі в 2011 році. Хоча були створені буквально напередодні. Згодом вони почали ретранслювати "112 канал". На регіональних частотах було створено загальнонаціональний мовник.

      телебачення
      Компанії повинні були ретранслювати розважальні програми / Фото Телеграф

      Компанії поширювали мовлення каналу на кілька регіонів. Зокрема, в Києві, Чернігові, Вінниці, Кривому Розі, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Херсоні, Сумах, Львові, Ужгороді, Мукачеві, Луцьку, Черкасах, Хмельницькому, Івано-Франківську та прилеглих районах. Згідно з рішенням цифрове мовлення каналу "112 Україна" буде припинено також у містах Луганської та Донецької областей. Зокрема, Маріуполі, Костянтинівці, Краматорську.

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      Сергій Костицький зауважує: телеканали не виконували розпорядження Нацради щодо організації мовлення відповідно до своєї програмної концепції.

      На цих телеканалах мали бути дитячі передачі. Це підстава для отримання знижки, вони менше платили в держбюджет. І умова для перемоги в конкурсі. А цих передач в ефірі шість років не було. Вони перетворилися на інформаційно-аналітичні із загальнонаціональним дискурсом,
      – зазначає Сергій Костицький.

      За словами експерта ГО "Інформаційна безпека" Тетяни Попової, "112 канал" давно порушував закон.

      Кілька років п’ять компаній порушували ліцензійні умови. Це мали бути регіональні розважальні телеканали. Насправді був національний інформаційний телеканал. Але рішення суду скасовані, тому і Нацрада мала право ухвалити таке рішення,
      – наголошує Тетяна Попова.

      Директор Центру демократії верховенства права Тарас Шевченко додає: з юридичної точки зору Нацрада діяла відповідно до процедур, передбачених законом.

      В Офісі президента Зеленського повідомили, що стежать за ситуацією щодо телеканалу "112 Україна". У президента вважають, що свобода слова є невід’ємною частиною демократичної держави, але усі мовники мають дотримуватися законодавства та умов ліцензії.

      Сподіваємося, що це допоможе унормувати ситуацію на телевізійному ринку відповідно до закону і базових принципів демократії,
      – йдеться в повідомленні.

      Чому Нацрада так довго не ухвалювала рішення?

      За словами Тетяни Попової, власники "112 каналу" знали про цю проблему. Тому ще у 2018 році через суд заблокували питання позбавлення їх ліцензій. Водночас, за словами експерта, можливо, Нацрада не мала політичної волі для ухвалення рішення про позбавлення ліцензій "112 каналу".

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      Путін Медведчук
      "112 канал" де-факто належить куму Путіна Медведчуку / Фото Getty Images

      Нагадаємо, 19 грудня 2018 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Нацраді забороняти відмовляти 5 компаніям групи "112 Україна" у продовженні їхніх цифрових ліцензій. Йдеться про ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Лідер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Новий формат ТВ" і ТОВ "Партнер ТВ". Тоді компанії групи "112 Україна" у позові наполягали, щоб суд визнав протиправною бездіяльність Нацради, що у встановлений законом строк не розглянула заяви компаній щодо продовження їх ліцензій. Нацрада подала апеляцію, в якій просила суд скасувати ухвалу на забезпечення позову.

      Нацрада більше року не розглядала питання щодо продовження строку дії цифрових ліцензій компаній з групи "112 Україна", тому що діяла заборона суду. 16 вересня суд скасував ухвалу, яка забороняла розгляд цього питання. Відтак, лише цієї осені Нацраді розблокували можливість прийняття рішення про позбавлення ліцензій. 

      Які наслідки позбавлення "112 каналу" ліцензій?

      Як відомо, телеканали "112", "NewsOne", і "ZIK" підконтрольні куму Путіна Медведчуку. На початку вересня Володимир Зеленський заявив, що до джерел фінансування партії "Опозиційна платформа – За життя", до якої належить Медведчук, а також цих телеканалів є "великі питання". Натяк, зокрема, на опосередковане російське фінансування цих ресурсів.

      Тарас Шевченко зазначає: дуже важливо змінити законодавство, щоб вимагати фінансової прозорості. Фактично не існує норм про фінансову прозорість телеканалів, які існують у більшості європейських країн. Телеканали повинні подавати свої фінансові показники. Тоді можна просто відстежити, звідки беруться гроші, фінансове становище телеканалу.

       

      олігархи ЗМІ
      Хто з олігархів контролює ЗМІ / інфографіка 24 каналу

      За словами експертів, з боку "112 каналу" будуть судові позови. Тетяна Попова наголошує: цифровий сигнал – це тільки 36% мовлення "112 каналу".

      Якщо "112 канал" якось іще порушить законодавство, то тоді в Нацради можуть з’явитися додаткові важелі впливу. Зокрема, не продовжити супутникові чи кабельні ліцензії,
      – зазначила Тетяна Попова.

      Тарас Шевченко додає: Україні потрібно системно працювати над протидією пропаганді і дезінформації. Більше досліджувати, яким чином інформація подається, як впливає, пояснювати, яким методом намагаються зманіпулювати думкою громадян.

      Відмова у продовженні ліцензій "112 каналу" на цифрове мовлення – наразі перший крок у вирішенні проблеми із захистом інформаційного простору України від пропаганди Росії. Втім, очевидно, що потрібен комплексний підхід і чітка стратегія. Щоб кожного разу не починати все з початку.

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      Автор: Інна Жолобович, Людмила Кушнір
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Статті Публікації Війна на Донбасі 112 канал Віктор Медведчук Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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