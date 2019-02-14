Увольнение Ульяны Супрун: что такого "назаявлял" Мосийчук

Еще 5 февраля Окружной административный суд Киева предварительно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности и. о. Минздрава. После четырехдневного рассмотрения дела суд в конце концов отменил свое решение и позволил Супрун вернуться к работе. И это решение очевидно, ведь иск радикалов не имел никакой логики.

В чем заключалась претензия Мосийчука к Супрун?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук в своем иске обвинил украинку по происхождению Ульяне Супрун сразу по нескольким пунктам.

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Обвинения Мосийчука к Супрун:

1. Не имеет компетентности в сфере медицины.

2. Не имеет права на эту должность из-за двойного гражданства.

3. Грозит личным правам и свободам Мосийчука.

Но это еще не все обвинения. Мосийчук заявил, что должности и.о. вообще нет в законодательстве, а значит Супрун не имеет на нее права. Да, ни одного правового акта об этой должности и действительно нигде нет, но и о запрете назначения на нее тоже нигде не прописано.



И. о. министра здравоохранения может назначать премьер-министр Украины

Во-вторых, радикал сетовал, что выдвигать кандидатуру Супрун должен министр Минздрава, которого не было, а соответственно ее назначения незаконное. Стоит отметить, что персону и.о. подал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а такой ход не противоречит действующему законодательству Украины. К тому же, в сентябре 2017 года Окружной админсуд признал такую процедуру правомерной.

Итак, суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня,

– написала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

В своем иске Мосийчук написал, что Супрун незаконно находится на территории Украины, а также осуществляет полномочия министра. Потому как, имея доступ к государственной тайне, она несет угрозу национальным интересам Украины.

Можно ли в Украине иметь два гражданства?

Двойное или даже тройное гражданство в Украине не проблема. Единственная категория лиц, которые не имеют права на двойное гражданство – это госслужащие.

То есть, депутаты, судьи, прокуроры и тому подобное. Закон Украины "О государственной службе" запрещает им иметь на руках паспорта других стран. Правда на министров и их заместителей этот закон не распространяется.

Ульяна Супрун действительно имеет два гражданства. Первое – американское, а второе – приобретенное украинское. Она получила его из рук Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году.



Ульяна Супрун получила украинское гражданство еще в 2015 году

И для этого Ульяна выполнила абсолютно все условия: она владеет украинским языком, соблюдает законы, и живет в Украине более пяти лет.

Как работает двойное гражданство?

Если вы получили гражданство другой страны, например, Канады, и выполнили при этом все условия, то во время пребывания на территории Украины – вы исключительно украинец, а в Канаде – канадец. Зато в других странах вы будете иметь полное право называться гражданином любой из стран, чей паспорт у вас на руках.

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Всего в Украине более полумиллиона людей имеют несколько паспортов: польских, российских, венгерских, румынских и молдавских. Определить точную цифру достаточно сложно, потому что украинские законы не обязывают граждан сообщать о других паспортах. Однако власть при желании может сделать запрос официальным органам других стран и уже оттуда узнать необходимую информацию.

Как президент, как политик и как гражданин, для меня неприемлемо, что в украинском парламенте были лица с двойным, тройным и более гражданством,

– сказал Петр Порошенко.



В 2017 году Порошенко прекратил украинское гражданство почти 5200 человек

Относительно двойного гражданства Супрун, то Игорь Мосийчук опирается на закон "О Кабинете Министров Украины", в котором четко сказано, что должность министра могут занимать граждане Украины. Во-первых, и. о. МЗ является гражданкой Украины еще с 2015 года. Во-вторых, запрет на двойное гражданство не действует для министров и их заместителей

Как в мире относятся к двойному гражданству?

В мире лишь 50 стран признают только одно гражданство. Зато в 29 странах можно иметь несколько гражданств, но с определенными ограничениями, например как в Украине, а в 85 – наличие нескольких паспортов является нормальным и законным явлением.



Как в мире относятся к двойному гражданству

Есть и уникальные случаи, например, французский актер Жерар Депардье считает себя гражданином мира. Он уже успел пожить во Франции, России, Бельгии, а на очереди еще Алжир и Турция. Однако в Украине ему не очень рады, ведь в 2015 году за крепкую дружбу с Владимиром Путиным его объявили угрозой национальной безопасности.