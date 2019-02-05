Чем занимается Всемирный банк и сколько кредитов выдал Украине

Действующий глава Всемирного банка Джим Йонг Ким покинул пост руководителя Всемирного банка. Сейчас на этот пост есть три главных кандидата. Кто может стать новым главой Международного банка и как Украина сотрудничает с финансовым учреждением – читайте ниже.

Шаг Джим Йонг Кима был довольно неожиданным, учитывая, что оставить этот пост он должен был только в 2022 году. Если верить Киму, то он просто решил вернуться в частный сектор.

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Кто может стать новым главой учреждения

При создании МВФ и Всемирного банка на Бреттон-Вудской конференции 1944 года, почти полсотни стран заключили "джентльменское" соглашение – председательство в МВФ за европейцами, а Всемирный банк имеет квоту американцев. Благодаря этому, Дональд Трамп имеет полное право выбрать нового руководителя этого учреждения.

В списке кандидатов: бывший представитель США в ООН Никки Хейли, заместитель министра финансов Дэвид Мелпасс и глава Агентства по международному развитию Марк Грин.



Кандидаты на должность руководителя Всемирного банка

В список кандидатов входила и дочь американского президента Иванка Трамп. Правда, она отказалась от этой должности из-за того, что и так тесно сотрудничает с учреждением.

Каким бы ни был кандидат от США, мир примет его. С негодованием, но примет. Страны-члены Всемирного банка заинтересованы в том, чтобы США остались в этом учреждении,

– ответил экс-представитель Всемирного банка в Китае и Монголии Дэвид Доллар.

Имя нового главы Всемирного банка объявят не раньше, чем в середине февраля, а до того, выполнять обязанности президента будет главный исполнительный директор учреждения – болгарка Кристалина Георгиева.

Какую роль выполняет президент Всемирного банка?

Основная задача – путешествовать по странам, которые нуждаются в помощи, проводить там конференции, давать рекомендации и обсуждать с представителями стран вопросы развития. Кроме того, от президента банка зависит какая именно из стран получит финансирование.

По данным Financial Times, кандидат от Трампа будет продвигать интересы американского президента. Например, банк существенно сократит выплаты направленные на борьбу с изменением климата или на проекты, направленные на развитие инфраструктуры Китая.



Главный офис Всемирного банка в Вашингтоне

Стоит отметить, что Всемирный банк состоит из двух учреждений. Первая: Международный банк реконструкции и развития – крупнейший в мире банк, который кредитует, консультирует и координирует работу стран со средним и низким уровнем развития. Вторая: Международная ассоциация развития – выполняет те же функции, но в первую очередь обращает внимание на развивающиеся страны: Восточная Африка, Бангладеш и Молдова.

Всемирный банк имеет две четко поставленные цели к 2030 году – уменьшение количества людей, которые живут на 2 доллара в день до 3% и повышение общего уровня процветания путем прироста доходов у 40% населения в каждой стране.

Чтобы достичь поставленных нами целей мы должны инвестировать в человеческий капитал. Стараться максимально увеличить производительность каждой нации,

– говорил экс-президент Всемирного банка.

Деятельность Всемирного банка направлена ​​на решение самых жестких проблем. Как местных так и глобальных – от проведения воды в странах Африки до развития мощных цифровых технологий в развитых точках земли.

Как Всемирный банк сотрудничает с Украиной

Членами Всемирного банка являются 189 стран, а с 1992 года в этом списке и Украины. Всего за 2018-й год Всемирный банк выдал кредитов на 64 млрд долларов, в том числе Украине – 12 миллиардов. За 26 лет партнерства, Всемирный банк вместе с Киевом проработали более 70-ти проектов и программ, которые были направлены на различные сектора: экономика, сельское хозяйство, энергетика и управление.

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Сейчас Украина работает над реализацией еще 7-ми проектов, среди которых есть и те, которые направлены на борьбу с коррупцией.

Украина, столкнувшись с глобальными проблемами все же смогла провести некоторые реформы. Если ускорить процесс выполнения новых поставленных задач, прогресс будет более заметным,

– заявил экс-директор Всемирного банка по Украине Кьюмиао Фан.

В рамках концепции партнерства с Украиной на 2017-21 годы, прогресс Киева хоть медленный, но все же есть. По сравнению с прошлыми годами, ускорился темп экономического роста на 3,5%, почти на 6% выросла и внутренняя торговля. При условии четкого выполнения поставленных задач, Всемирный банк прогнозирует Украине экономический рост.