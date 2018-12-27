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      Украина получила огромный кредит под гарантию Всемирного банка

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      Украина получила почти 350 миллионов под гарантию Всемирного банка
      Украина получила почти 350 миллионов под гарантию Всемирного банка / Фото из открытых источников

      Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро. Деньги в бюджет поступят под гарантию от Международного банка реконструкции и развития, который входит в группу Всемирного банка.

      Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.

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      Так, деньги будут направлены на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и поступят двумя траншами.

      Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 миллиона евро в форме двух траншей: транша А в размере 53,2 миллиона евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 миллиона евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года,
      – говорится в сообщении.

      По этому кредиту использовали часть гарантии в сумме 375 миллиона долларов США в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 миллионов долларов.

      В ведомстве отмечают, что привлечение следующего кредита под неиспользованную часть Гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.

      Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов. Ранее совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины.

      Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня, а также Украина должна отказаться от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.

      Теги: Новости Украины Деньги Бюджет-2019 Всемирный банк Кредит
      Источник: 24 Канал
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