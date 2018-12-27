Украина получила огромный кредит под гарантию Всемирного банка

Украина получила от Deutsche Bank кредит в размере 349,3 миллиона евро. Деньги в бюджет поступят под гарантию от Международного банка реконструкции и развития, который входит в группу Всемирного банка.

Об этом сообщают в Министерстве финансов Украины.

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Так, деньги будут направлены на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и поступят двумя траншами.

Deutsche Bank предоставил кредит в размере 349,3 миллиона евро в форме двух траншей: транша А в размере 53,2 миллиона евро со сроком погашения 4 года и транша B в размере 296,1 миллиона евро со сроком погашения 10 лет и льготным периодом 4,5 года,

– говорится в сообщении.

По этому кредиту использовали часть гарантии в сумме 375 миллиона долларов США в эквиваленте в евро из общей суммы гарантии Всемирного банка в размере 750 миллионов долларов.

В ведомстве отмечают, что привлечение следующего кредита под неиспользованную часть Гарантии Всемирного банка ожидается в первом квартале 2019 года.

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов. Ранее совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины.



Кроме того, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня, а также Украина должна отказаться от введения второго уровня пенсионного обеспечения (накопительных пенсий) в 2019 году.