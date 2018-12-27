17:46
27 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шальна імператриця Поклонська. "Могутня" армія РФ
      Вєсті Кремля
      21:29, 26 грудня
      Вєсті.UA: Політика Зеленського. "Подарунок" під ялинку від Росії
      Вєсті.UA
      19:21, 26 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ

      Україна отримала величезний кредит під гарантію Світового банку

      259
      Україна отримала майже 350 мільйонів під гарантію Світового банку
      Україна отримала майже 350 мільйонів під гарантію Світового банку / Фото з відкритих джерел

      Україна отримала від Deutsche Bank кредит розміром у 349,3 мільйона євро. Гроші до бюджету надійдуть під гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку.

      Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.

      Читайте також:  Світова фінансова криза: економічний експерт розповів, чи варто хвилюватися українцям

      Так, гроші будуть спрямовані на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та надходитимуть двома траншами.

      Deutsche Bank надав кредит у розмірі 349,3 мільйона євро у формі двох траншів: траншу A у розмірі 53,2 мільйона євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296,1 мільйона євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років,
      – мовиться у повідомленні.

      За цим кредитом використали частину гарантії в сумі 375 мільйона доларів США в еквіваленті в євро із загальної суми гарантії Світового банку у розмірі 750 мільйонів доларів.

      У відомстві зазначають, що залучення наступного кредиту під невикористану частину Гарантії Світового банку очікується у першому кварталі 2019 року.

      Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів. Раніше рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програмуstand-by для України.

      Крім того, міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також Україна має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.

      Теги: Новини України Гроші Бюджет-2019 Світовий банк Кредит
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
       1 травня 2017 , 10:59
      Найактуальніші кадри тижня: вибух у Варшаві, аварія автобусу з дітьми
       31 січня 2015 , 09:17
      Бестселери Volkswagen пройшли перевірку WLTP
       9 жовтня , 12:00
      Шахтар не відпустив хавбека збірної України у топовий клуб із Росії
       22 листопада , 16:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук