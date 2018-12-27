Україна отримала величезний кредит під гарантію Світового банку

Україна отримала від Deutsche Bank кредит розміром у 349,3 мільйона євро. Гроші до бюджету надійдуть під гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до групи Світового банку.

Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.

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Так, гроші будуть спрямовані на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та надходитимуть двома траншами.

Deutsche Bank надав кредит у розмірі 349,3 мільйона євро у формі двох траншів: траншу A у розмірі 53,2 мільйона євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296,1 мільйона євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років,

– мовиться у повідомленні.

За цим кредитом використали частину гарантії в сумі 375 мільйона доларів США в еквіваленті в євро із загальної суми гарантії Світового банку у розмірі 750 мільйонів доларів.

У відомстві зазначають, що залучення наступного кредиту під невикористану частину Гарантії Світового банку очікується у першому кварталі 2019 року.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів. Раніше рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програмуstand-by для України.



Крім того, міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня, а також Україна має відмовитися від запровадження другого рівня пенсійного забезпечення (накопичувальних пенсій) у 2019 році.