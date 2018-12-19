Підвищення цін на газ для населення залишається однією з умов МВФ, — Мінфін
Міністерка фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у Міжнародному валютному фонді очікують, що Україна буде дотримуватися своїх зобов’язань щодо доведення цін на газ для населення до ринкового рівня.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Відомо, що ціни на газ мають зростати відповідно до затвердженого урядом графіку, а саме з 1 травня 2019 року — зрости до 9850 гривень за тисячу кубометрів, а з 1 січня 2020 року — до 12300 гривень за тисячу кубометрів.
Крім цього, у технічному меморандумі будуть показники по виконанню бюджету, по держборгу — вони будуть моніторитися щоквартально,
— додала Маркарова.
Нагадаємо, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром 1,4 мільярда доларів надійде вже найближчим часом.