Повышение цен на газ для населения остается одним из условий МВФ, — Минфин

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Известно, что цены на газ должны расти согласно утвержденному правительством графику, а именно с 1 мая 2019 года — вырасти до 9 850 гривен за тысячу кубометров, а с 1 января 2020 года — до 12 300 гривен за тысячу кубометров.

Кроме этого, в техническом меморандуме будут показатели по исполнению бюджета по госдолгу — они будут мониториться ежеквартально,

— добавила Маркарова.

Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов поступит уже в ближайшее время.