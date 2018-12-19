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      Повышение цен на газ для населения остается одним из условий МВФ, — Минфин

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      Повышение цен на газ для населения остается одним из условий МВФ, — Минфин
      Повышение цен на газ для населения остается одним из условий МВФ, — Минфин / sq.com.ua

      Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в Международном валютном фонде ожидают, что Украина будет придерживаться своих обязательств по доведению цен на газ для населения до рыночного уровня.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Известно, что цены на газ должны расти согласно утвержденному правительством графику, а именно с 1 мая 2019 года — вырасти до 9 850 гривен за тысячу кубометров, а с 1 января 2020 года — до 12 300 гривен за тысячу кубометров.

      Кроме этого, в техническом меморандуме будут показатели по исполнению бюджета по госдолгу — они будут мониториться ежеквартально,
      — добавила Маркарова.

      Напомним, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов поступит уже в ближайшее время.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Оксана Маркарова Цены МВФ Транш МВФ Газ
      Источник: 24 Канал
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