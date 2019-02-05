Чим займається Світовий банк та скільки кредитів видав Україні

Чинний голова Світового банку Джим Йонг Кім покинув посаду керівника Світового банку. Наразі на цей пост є три головних кандидати. Хто може стати новим главою Міжнародного банку та як Україна співпрацює з фінансовою установою – читайте нижче.

Крок Джим Йонг Кім був досить неочікуваним, враховуючи, що залишити цей пост він мав лише у 2022 році. Якщо вірити Кіму, то він просто вирішив повернутися у приватний сектор.

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Хто може стати новим главою установи

Під час створення МВФ і Світового банку на Бреттон-Вудській конференції 1944 року, майже півсотні країн заключили "джентельменську" угоду – головування в МВФ за європейцями, а Світовий банк 0150 квота американців. Завдяки цьому, Дональд Трамп має повне право обрати нового керівника цієї установи.

У списку кандидатів: колишній представник США в ООН Ніккі Гейлі, заступник міністра фінансів Девід Мелпасс і глава Агентства з міжнародного розвитку Марк Грін.



Кандидати на посаду керівника Світового банку

До списку кандидатів входила і донька американського президента Іванка Трамп. Щоправда, вона відмовилася від цієї посади через те, що і так тісно співпрацює із установою.

Яким би не був кандидат від США, світ прийме його. З обуренням, але прийме. Країни-члени Світового банку зацікавлені в тому, щоб США залишилися в цій установі,

– відповів екс-представник Світового банку в Китаї і Монголії Девід Долар.

Ім'я нового глави Світового банку оголосять не раніше, ніж в середині лютого, а до того, виконувати обов'язків президента буде головний виконавчий директор установи – болгарка Крісталіна Георгієва.

Яку роль виконує президент Світового банку?

Основне завдання – подорожувати країнами, які потребують допомоги, проводити там конференції, давати рекомендації та обговорювати із представниками країн питання розвитку. Крім того, від президента банку залежить яка саме із країн отримає фінансування.

За даними Financial Times, кандидат від Трампа буде просувати інтереси американського президента. Наприклад, банк суттєво скоротить виплати спрямовані на боротьбу зі зміною клімату або ж на проекти спрямовані на розвиток інфраструктури Китаю.



Головний офіс Світового банку у Вашингтоні

Варто зазначити, що Світовий банк складається із двох установ. Перша: Міжнародний банк реконструкції та розвитку – найбільший у світі банк, який кредитує, консультує і координує роботу країн із середнім і низьким рівнем розвитку. Друга: Міжнародна асоціація розвитку – виконує ті ж самі функції, але в першу чергу звертає увагу на країни, які розвиваються: Східна Африка, Бангладеш і Молдова.

Світовий банк має дві чітко поставлені цілі до 2030 року – зменшення кількості людей, які живуть на 2 долари в день до 3% та підвищення загального рівня процвітання шляхом приросту доходів у 40% населення в кожній країні.

Щоб досягти поставлених нами цілей ми повинні інвестувати в людський капітал. Намагатися максимально збільшити продуктивність кожної нації,

– говорив екс-президент Світового банку.

Діяльність Світового банку спрямована на вирішення найжорсткіших проблем. Як місцевих так і глобальних – від проведення води в країнах Африки до розвитку потужних цифрових технологій в розвинених точках землі.

Як Світовий банк співпрацює з Україною

Членами Світового банку є 189 країн, а з 1992 року в цьому списку і Україна. Загалом за 2018-й рік Світовий банк видав кредитів на 64 мільярди доларів, зокрема Україні – 12 мільярдів. За 26 років партнерства, Світовий банк разом з Києвом опрацювали більше 70-ти проектів і програм, які були спрямовані на різні сектори: економіка, сільське господарство, енергетика і управління.

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Зараз Україна працює над реалізацією ще 7-ми проектів, серед яких є й ті, що спрямовані на боротьбу з корупцією.

Україна, зіткнувшись із глобальними проблемами все ж змогла провести деякі реформи. Якщо пришвидшити процес виконання нових поставлених завдань, прогрес буде більш помітним,

– заявив екс-директор Світового банку по Україні К’юміао Фан.

В рамках концепції партнерства з Україною на 2017-21 роки, прогрес Києва хоч повільний, але все ж є. Порівняно із минулими роками, пришвидшився темп економічного зростання на 3,5%, майже на 6% зросла і внутрішня торгівля. За умови чіткого виконання поставлених задач, Світовий банк прогнозує Україні економічне зростання.