"Курилы наши!": почему Россия так боится потерять Курильские острова

Кому на самом деле принадлежат Курильские острова? Этот вопрос стал комом в горле как для россиян, так и для японцев. Ведь заключить мирный договор, который, де-факто, разорвали после Второй Мировой, не удастся без решения этой проблемы. К тому же Россия до сих пор боится потерять эти территории, ведь они для нее имеют стратегическое значение.

Ведь Курилы – это доступ к Охотскому морю, развертывание военных баз и наращивание боевого потенциала. Если Кремль потеряет контроль над Курилами, то американские корабли смогут свободно заходить в Охотское море.

Что известно о Курильских островах?

Курилы – это 56 островов, расположенные между российской Камчаткой и японской перфектурой Хоккайдо. Это не только острова, но и острые скалы и непригодные для жизни территории.

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Несмотря на то, что общая площадь этих земель более 10 тысяч квадратных километров (а это чуть больше, чем Черновицкая область) там проживают примерно 20 человек.



Площадь и население Курильских островов



Курильские острова поражают красотой



Однако там много острых скал

И непригодных к постоянному проживанию территорий

Когда начался Курильский конфликт?

Вообще, история Курильского конфликта началась еще в 1855 году, с тех пор как Москва и Токио подписали Симодский трактат.

Что такое Cимодский контракт? Документ из 9 параграфов был призван предотвратить военный конфликт между Россией и Японией путем разделения Курильских островов. Согласно договору, их поделили по проливу Фриза: все что до острова Итруп – японское, а от острова Уруп – российское.





Так выглядит Симодский трактат для Японии и России

Несмотря на то, что четкое разделение было, острова оставались нераздельной собственностью обоих стран. Через 20 лет, то есть в 1875 году Курилы переделили: Япония получила все острова, а Россия – Южный Сахалин.

Как все Курильские острова оказались у России?

Это произошло после Второй Мировой. Япония, которая в то время поддерживала Адольфа Гитлера, в 1941 году заключила с СССР пакт о нейтралитете, который должен был продлиться до 1946 года. То есть в случае атаки на одну из сторон другая будет держаться в стороне. Россияне обещания не сдержали и в феврале 1945 года на Ялтинской конференции пообещали Соединенным Штатам напасть на Японию, требуя взамен Южный Сахалин и все Курильские острова. Уже в августе СССР начали наступление.

Просьба отдать Сахалин и Курилы вообще не вызвали никаких споров, поскольку это была территория Японии, противников США, то американцы с легкостью отдали Сталину желаемое,

– объяснил историк Франсуа Керсоди.



Подписание Сан-Францисского договора

Чтобы окончательно "зализать" раны Второй Мировой, в 1951 году Япония подписала Сан-Францисский мирный договор. Таким образом в стране официально подтвердили, что контроль над Курилами полностью потерян, но и российского верховенства над ними японцы не признали. Документ поддержали 49 стран, а вот советские дипломаты не стали его подписывать, потому что, де-юре, не было четко прописанного права на эти территории, тем самым оставив вопрос открытым. И теперь Токио вполне оправданно претендует на эти территории.

Не отказались бы подписать мирный договор в 1951 году в Сан-Франциско, не было бы территориальных проблем,

– так комментировал ситуацию экс-министр иностранных дел России Евгений Примаков.

Как сейчас договариваются Россия и Япония?

Переговоры между Токио и Москвой ведутся на основе декларации 1956 года. Согласно ей, Москва предлагала Токио два острова: Шикотан и Хабомаи. Правда с одним условием – там не должно быть американских военных баз, которые, между прочим, и так расположены на разных частях Японии. Такое соглашение сразу же отклонили, поскольку Токио требует минимум 4 острова. Но в России четко дали понять – такой сценарий не имеет права на жизнь.

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"Сейчас, когда мы возвращаемся к разговору на основе декларации 1956 года, мы, конечно же, должны учитывать, что с тех пор ситуация относительно военных альянсов Японии коренным образом изменилась", – утверждает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Очень грустно, что мы еще не подписали мирного договора с Россией. Мы неоднократно пытались, но на этот раз мы должны изменить подход. Придумать новый путь, –

сказал премьер-министр Японии Синдзо.

"Сегодняшнее состояние не является нормальным. И Япония, и Россия заинтересованы в полном урегулировании наших отношений. Не только потому, что нам что-то от Японии нужно с точки зрения экономики", – так комментирует вопрос по Курилам президент России Владимир Путин.

Почему Курилы так важны?

Экономически это не очень привлекательный район: туризм там не развит, а бизнеса практически нет, из промышленности – рыболовство. Российские ученые утверждают, что там очень большие залежи рения – это один из самых дорогих металлов в мире, который используют преимущественно в электронике. По данным самих же россиян, его активно добывают японцы, потому что в Москве на это денег нет. Относительно стратегического назначения, то это доступ до Охотского моря, развертывание военных баз и наращивание боевого потенциала. Если Кремль потеряет контроль над Курилами, то американские корабли смогут свободно заходить в Охотское море. К тому же, Вашингтон будет иметь шансы нарастить свое военное присутствие на островах. А как известно, в Охотстком море уже и так базируются военные корабли Москвы.

Конечно, нас беспокоят планы США о размещении систем ПРО (противоракетной обороны). Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на переферию,

– заявил президент РФ Владимир Путин.

Хотя, как утверждают сами же американские военные базы Вашингтона необходимы для сдерживания ядерного потенциала КНДР. Ведь ракеты, которые ранее запускал Ким Чен Ын, летали над и в Японское море.

Наши базы здесь не просто так. Мы не воспринимаем это как должное, скорее как необходимость. Не только мы, но и сами японцы понимают необходимость нашего военного сотрудничества,

– отметил полковник ВВС США Кеннет Мосс.

Настроения народных масс Японии и России

Если говорить о настроении народных масс, то только 5% японцев недовольны решением правительства вернуть только 2 острова, 46% соглашаются хоть на какой-то компромисс, а 33% – требуют возврата всех 4-х территорий.



Настроения населения Японии в отношении Курильских островов

Что касается России, то все как всегда: "Крым наш!", "Курилы наши" – ничего нового.



Россияне на митинге кричат "Руки прочь от Курил"

Надпись Во Владивостоке, Россия

Как решить вопрос принадлежности Курильских островов?

Тем не менее, по данным американской исследовательницы Эмми Куиллен, юридических рычагов для решения этого вопроса не существует, аргументы обеих сторон равносильны: остается, разве что, политический компромисс. Но и его достичь будет не просто.

Японцы имеют свои аргументы:

Москва нарушила пакт о нейтралитете 1941 года. Если бы Союз не напал на Токио, острова остались бы в составе Японии. Россияне отказались подписывать Сан-Францисский мир, а значит и не имеют права на Курилы.

В Москве свой аргумент:

Присоединение Курил – следствие Второй Мировой, а значит обжалованию не подлежит.

Аргументы обеих сторон не дают возможности на решение проблемы. Конкретно этот территориальный спор можно решить только благодаря строгим международным правовым нормам,

– подчеркнула американская исследовательница Эмми Куиллен.