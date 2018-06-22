От верных соратников до злейших врагов: история отношений СССР и Германии

В декабре 1939 года во время новогодних празднований советская военная делегация пьет с гитлеровскими офицерами. Все веселые и счастливые, вместе строят планы на будущее и уже через полтора года начинают воевать друг против друга.

Кремлевские звезды предвещали тесное сотрудничество и помощь Берлину. Обоих лидеров объединили общие взгляды, поэтому они легко шли на контакт.

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Авторитарные режимы соединяло похожее желание изменить мир и уже 23 августа 1939 года в Москве заключили договор между Советским Союзом и Германией. В секретном приложении определялись сферы взаимных интересов обоих государств в Восточной Европе и раздел Польши между ними.

Благодарю Вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной,

– написал Сталин министру МИД Германии Риббентропу.

Германия получила от Советского Союза достаточно ресурсов чтобы ускорить вооружение. Тысячи тонн нефти, строительных материалов, товаров легкой промышленности и миллионы тонн зерна отсылались в Германию. Сталин кормил и одевал гитлеровцев, пока его народ жил на грани цивилизованного мира. На территории Союза для немцев также создавались секретные военные базы в обмен на технологии.

В Липецке действовала военная авиационная школа, в которой также проводились испытания новых типов немецких боевых самолетов и вооружения. Союз прикрывал Германию, которая в обход Версальсокого договора – готовилась к реваншу за поражение в Первой Мировой. Зато большевики знакомились с западной авиатехникой.

Вторая мировая началась с нападения гитлеровских войск на Польшу. 1 сентября 1939 года солдаты Вермахта перешли восточные границы. Вчерашние союзники Англия и Франция сразу объявили Германии войну. Варшава же рассчитывала на когда-то подписанные в Риге дружеские протоколы с СССР, но в Москве уже ставили автографы под новыми документами.

Во время бомбардировки Польши пилотов Люфтваффе корректировали из Минска советские диспетчеры. Красная армия с немецкой встретилась в центре Польши. Так два тоталитарных монстра поделили страну между собой. В присутствии боевых побратимов советские войска устанавливали новые границы.

СССР и Гитлеровская Германия официально стали соседями через одну границу. После 1939 года Гитлер повел войска на запад. Вермахт устроил блицкриг и очень быстро захватил Данию, Бельгию, Голландию и Люксембург. После перестановки границ – два тоталитарных монстра готовились к решающей битве между собой. Время "Х" наступило на рассвете 22 июня 1941 года.

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Даже после нападения, Советский Союз был местом откуда Гитлеровская Германия черпала не только природные, но и человеческие ресурсы. В ряды Вермахта влилось более полусотни российских подразделений, 1,5 миллионов россиян составили наибольшую группу коллаборационных сил среди всех союзников нацистов.

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