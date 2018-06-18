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Узурпация Москвы и томос от Вселенского Патриарха: когда в Украине будет автокефальная церковь

Запятая 51 Читати новину українською

Желание иметь стране собственную, отдельную, церковную структуру – давно принятая практика. В мире существует сербская, румынская, болгарская, грузинская, польская и даже отделена православная церковь в Америке. Это стало возможным после того, как они получили томос от Вселенского Константинопольского Патриарха.

Томос – с греческого τόμος – указ, декрет предстоятеля поместной православной церкви в важных вопросах церковного устройства.

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По данным государственной службы статистики, из 44 миллионов украинцев две трети исповедует православие, почти половина из них – прихожане Киевского патриархата. Еще 2% – под украинской автокефалией, и каждый седьмой ходит в церковь Московского патриархата.

Из-за нерешенного вопроса юрисдикции миллионы украинских верующих не имеют формального признания, а затем и полного единства с другими православными церквями.

Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости,
– сказал президент Украины Петр Порошенко.

Три ветви православия постоянно спорят за право называться истинной наследницей Киевской Митрополии, которая имела духовную опеку над православными на территории Руси. Киевский патриархат не против признания Украинской автокефальной церкви.

"Получение томоса будет означать признание церковной независимости и путь к созданию единой поместной православной церкви", – прокомментировал пресс-секретарь УПЦ КП о. Евстратий Зоря.

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Однако главным препятствием в признании права на самостоятельность Украинской автокефальной и церкви Киевского патриархата является сопротивление Москвы. Православная церковь Московского патриархата не признает каноничности ни Украинской православной церкви, ни Украинской автокефальной церкви, и настаивает на неразрывном подчинении патриаршему престола в Москве.

Если такое будет происходить в Украине? Это будет катастрофа. Не прикасайтесь к церковной жизни, не переформатируйте религиозную жизнь в угоду политическим целям. Это очень опасно,
– заявил предстоятель Русской православной церкви Кирилл.

По словам экспертов, первые решения можно ожидать уже скоро, потому что текст исторического документа уже есть. В Украине судьбоносное постановление ожидают к годовщине Крещения Руси.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Украина – Россия религия УПЦ МП УПЦ КП РПЦ Запятая
Источник: 24 канал
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