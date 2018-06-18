Узурпація Москви та томос від Вселенського Патріарха: коли в Україні буде автокефальна церква

Бажання мати країні власну, окрему, церковну структуру – давно прийнята практика. У світі існує сербська, румунська, болгарська, грузинська, польська і навіть відокремлена православна церква в Америці. Це стало можливим після того, як вони отримали томос від Вселенського Константинопольського Патріарха.

Томос – з грецької τόμος — указ, декрет предстоятеля помісної православної церкви у важливих питаннях церковного устрою.

Читайте також: Вселенський Патріарх Варфоломій зробив важливу заяву щодо єдиної помісної церкви в Україні

За даним державної служби статистики, з 44 мільйонів українців дві третини сповідує православ’я, майже половина з них – парафіяни Київського патріархату. Ще 2% – під Українською автокефалією, і кожен сьомий ходить до церкви Московського патріархату.

Через невирішене питання юрисдикції мільйони українських вірян не мають формального визнання, а відтак і повної єдності із іншими православними церквами.

Цей довгоочікуваний томос стане не лише торжеством православ'я, але й актом відновлення глибокої історичної справедливості,

– сказав президент України Петро Порошенко.

Три гілки православ’я постійно сперечаються за право називатися істинною спадкоємицею Київської Митрополії, яка мала духовну опіку над православними на теренах Русі. Київський патріархат не проти визнання української автокефальної церкви.

"Отримання томосу буде означати визнання церковної незалежності і шлях до творення єдиної помісної православної церкви", – прокоментував речник УПЦ КП о. Євстратій Зоря.

Читайте також: Філарет розповів, що буде з анафемою РПЦ

Проте головною перешкодою у визнанні права на самостійність Української автокефальної і церкви Київського патріархату є спротив Москви. Православна церква Московського патріархату не визнає канонічності ані Української православної церкви, ані Української автокефальної церкви, і наполягає на нерозривному підпорядкуванні патріаршому престолу в Москві.

Якщо таке відбуватиметься в Україні? Це буде катастрофа. Не торкайтеся до церковного життя, не переформатовуйте релігійне життя на догоду політичним цілям. Це дуже небезпечно,

– заявив предстоятель Російської православної церкви Кирило.

За словами експертів, перші рішення можна чекати вже незабаром, бо текст історичного документу уже є. В Україні доленосної постанови очікують до річниці Хрещення Русі.

Більше – дивіться у програмі.