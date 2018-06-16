Вселенський Патріарх Варфоломій зробив важливу заяву щодо єдиної помісної церкви в Україні

Вселенська Патріархія має зобов'язання і відповідальність повернути народи двох країн – України й Македонії до істини і канонічних рамок Церкви.

Про це заявив Патріарх Варфоломій під час Літургії у патріаршому храмі св. Георгія на Фанарі, передає Релігійно-інформаційна служба України.

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"Існування розколу не є аргументом, щоб позбавляти увесь народ зв’язків з церковною правдою та канонічністю, заперечуючи нашу відповідальність перед Богом і історією, а навпаки радше стимулом для пошуку спасительних та об’єднуючих рішень", – сказав він.

За словами православного першоієрарха, об'єднання церков в Україні і Македонії є дуже важливим для Патріархату.

Коли Церква-Мати шукає шляхи спасіння наших братів з України та Скоп’є (Македонії – "24"), вона сповнює свій апостольський обов’язок. Наш обов’язок та відповідальність є привести ці народи назад до церковної правди і канонічного порядку. Тому те, що посідає Вселенський Патріархат, він посідає для добра цілого світу і пропонує всім народам без винятку. У цьому контексті існує і міжхристиянський діалог, який діє у любові і правді,

– наголосив Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.