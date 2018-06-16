Вселенский Патриарх Варфоломей сделал заявление относительно единой поместной церкви в Украине

Вселенская Патриархия имеет обязательства и ответственность вернуть народы двух стран - Украины и Македонии к истине и каноническим рамкам Церкви.

Об этом заявил Патриарх Варфоломей во время Литургии в патриаршем храме св. Георгия на Фанаре, передает Религиозно-информационная служба Украины.

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"Существование раскола не является аргументом, чтобы лишать весь народ связей с церковной правдой и каноничностью, отрицая нашу ответственность перед Богом и историей, а наоборот, скорее, стимулом для поиска спасительных и объединяющих решений", – сказал он.

По словам православного первоиерарха, объединение церквей в Украине и Македонии является очень важным для Патриархата.

Когда Церковь-Мать ищет пути спасения наших братьев с Украины и Скопье (Македонии – "24"), она исполняет свой апостольский долг. Наш долг и ответственность являются привести эти народы обратно к церковной правде и каноническому порядку. Поэтому то, что занимает Вселенский Патриархат, он занимает для блага целого мира и предлагает всем народам без исключения. В этом контексте существует и межхристиянский диалог, который действует в любви и правде,

– подчеркнул Патриарх Варфоломей.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.