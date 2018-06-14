Філарет розповів, що буде з анафемою РПЦ

Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет каже, що надання Томосу на автокефалію українській церкві буде автоматично означати зняття анафеми, яку Московський Патріархат наклав на очільника УПЦ КП.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова Філарета.

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"Коли буде надано Томос, то це буде означати, що анафему не визнають автоматично", – заявив він.

На думку предстоятеля церкви, створення Єдиної Помісної Української Православної Церкви позбавить РПЦ безпрецедентного впливу і принесе мир в православ'я.

Він додав, що не вважає відокремлення розколом православ'я, як це кажуть в РПЦ.

"Треба розрізняти розкол і розділення. Розкол – це коли вносяться якісь зміни у вчення, в канони. Тоді це розкол. А коли віра православна залишається єдиною, канони залишаються єдиними, то це не розкол. Це можна називати розколом, але це неграмотно", – сказав Філарет.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Що таке анафема? У християнстві відлучення єретиків або непокаянних грішників від церкви з оголошенням довічного прокляття.