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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Филарет рассказал, что будет с анафемой РПЦ

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Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет
Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет / 5 канал

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет говорит, что предоставление Томоса на автокефалию Украинской церкви будет автоматически означать снятие анафемы, которую Московский Патриархат наложил на главу УПЦ КП.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова Филарета.

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"Когда будет предоставлен Томос, то это будет означать, что анафему не признают автоматически", – заявил он.

По мнению предстоятеля церкви, создание Единой Поместной Украинской Православной Церкви избавит РПЦ от беспрецедентного влияния и принесет мир в православие.

Он добавил, что не считает отделения расколом православия, как это говорят в РПЦ.

"Надо различать раскол и разделение. Раскол – это когда вносятся какие-то изменения в учение, в каноны. Тогда это раскол. А когда вера православная остается единственной, каноны остаются единственными, то это не раскол. Это можно называть расколом, но это неграмотно", – сказал Филарет.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Что такое анафема?
В христианстве отлучение еретиков или непокаявшихся грешников от церкви с объявлением пожизненного проклятия.

 

 

Теги: Новости Украины УПЦ КП УПЦ МП Филарет религия Новости политики
Источник: 24 Канал
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