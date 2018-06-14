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Створення єдиної помісної церкви: Філарет пояснив, що буде з Московським патріархатом

2008 Читать новость на русском
Філарет розповів, що буде з УПЦ МП після надання Томосу про автокефалію
Філарет розповів, що буде з УПЦ МП після надання Томосу про автокефалію / Фото з відкритих джерел

У разі створення єдиної помісної церкви, Московська церква буде мати такі ж права, як і Українська, але буде невеликою і не матиме значного впливу в країні.

Про це заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в інтерв'ю "Українській правді".

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"Якщо ми отримаємо Томос, то Українська Церква буде одна. І не просто одна – а найбільша. Зараз Київський Патріархат порівняно з Московським є більшим удвічі", – зауважив Філарет.

За його словами, якщо до складу єдиної православної церкви будуть входити УПЦ КП, УАПЦ і окремі єпископи УПЦ МП – це об’єднання буде найбільшим.

Залишок Московського Патріархату повинен називатися Російською Православною Церквою в Україні. Правами буде користуватися такими ж, як і Українська Церква, бо закон для всіх церков і релігій в Україні один. Але це буде порівняно невелика Церква, і впливу вона вже не буде мати,
– наголосив Патріарх.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Філарет УПЦ МП УПЦ КП релігія Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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