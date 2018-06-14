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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Создание единой поместной церкви: Филарет объяснил, что будет с Московским патриархатом

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Филарет рассказал, что будет с УПЦ МП после предоставления Томоса об автокефалии
Филарет рассказал, что будет с УПЦ МП после предоставления Томоса об автокефалии / Фото из открытых источников

В случае создания единой поместной церкви, Московская церковь будет иметь такие же права, как и украинская, но будет небольшой и не окажет значительного влияния в стране.

Об этом заявил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в интервью "Украинской правде".

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"Если мы получим Томос, то Украинская Церковь будет одна. И не просто одна – а наибольшая. Сейчас Киевский Патриархат по сравнению с Московским вдвое больше", – отметил Филарет.

По его словам, если в состав единой православной церкви будут входить УПЦ КП, УАПЦ и отдельные епископы УПЦ МП – это объединение будет наибольшим.

Остаток Московского Патриархата должен называться Русской Православной Церковью в Украине. Правами будет пользоваться такими же, как и Украинская Церковь, потому что закон для всех церквей и религий в Украине один. Но это будет сравнительно небольшая Церковь и влияния она уже не будет иметь,
– отметил Патриарх.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

 

 

Теги: Новости Украины религия УПЦ КП УПЦ МП Филарет Новости политики Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
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