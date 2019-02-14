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      Звільнення Уляни Супрун: що такого "назаявляв" Мосійчук

      Кома 108 Читать новость на русском

      Ще 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва попередньо заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. МОЗ. Після чотириденного розгляду справи суд зрештою скасував своє рішення та дозволив Супрун повернутися до роботи. І це рішення є очевидним, адже позов радикалів не мав жодної логіки.

      У чому полягала претензія Мосійчука до Супрун?

      Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук у своєму позові звинуватив українку за походженням Уляну Супрун одразу по декількох пунктах. 

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      Звинувачення Мосійчука до Супрун:

      1. Не має компетентності у сфері медицини.

      2. Не має права на цю посаду через подвійне громадянство.

      3. Загрожує особистим правам і свободам Мосійчука.

      Але це ще не всі звинувачення. Мосійчук заявив, що посади в.о. взагалі немає у законодавстві, а отже Супрун не має на неї права. Так, жодного правового акту про цю посаду і справді ніде нема, але і про заборону призначення на неї теж ніде не прописано.

      В. о. міністра охорони здоров'я може призначати прем'єр-міністр України
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      По-друге, радикал нарікав, що висувати кандидатуру Супрун має міністр МОЗу, якого не було, а відповідно її призначення незаконне. Варто зазначити, що персону в.о. подав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, а такий хід не суперечить чинному законодавству України. До того ж, у вересні 2017 року Окружний адмінсуд визнав таку процедуру правомірною.

      Отже, суд заборонив мені, як першому заступнику міністра охорони здоров'я України, "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра" включно з уповноваженням заступників підписувати документи замість мене,
      – написала Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

      У своєму позові Мосійчук написав, що Супрун незаконно перебуває на території України, а також здійснює повноваження міністра. Отже, маючи доступ до державної таємниці, вона несе загрозу національним інтересам України.

      Чи можна в Україні мати два громадянства?

      Подвійне чи навіть потрійне громадянство в Україні не проблема. Єдина категорія осіб в Україні, які не мають права на подвійне громадянство – це держслужбовці.

      Тобто, депутати, судді, прокурори тощо. Закон України "Про державну службу" забороняє їм мати на руках паспорти інших країн. Правда на міністрів і їхніх заступників цей закон не поширюється.

      Уляна Супрун справді має два громадянства. Перше – американське, а друге – набуте українське. Вона отримала його з рук Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. 

      Уляна Супрун отримала українське громадянство ще у 2015 році
      Уляна Супрун отримала українське громадянство ще у 2015 році

      І для цього Уляна виконала абсолютно всі умови: вона володіє українською мовою, дотримується законів, і живе в Україні понад п'ять років. 

      Як працює подвійне громадянство? 

      Якщо ви отримали громадянство іншої країни, наприклад, Канади, і виконали при цьому всі умови, то під час перебування на території України – ви виключно українець, а Канаді – канадець. Натомість в інших країнах ви матимете повне право називати громадянином будь-якої з країн, чий паспорт у вас на руках.

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      Загалом в Україні понад півмільйона людей мають кілька паспортів: польських, російських, угорських, румунських та молдовських. Визначити точну цифру досить складно, бо українські закони не зобов'язують громадян повідомляти про інші паспорти. Проте влада за бажанням може зробити запит офіційним органам інших країн і вже звідти дізнатися необхідну інформацію. 

      Як президент, як політик і як громадянин, для мене є неприйнятним, що в українському парламенті були особи з подвійним, потрійним і більше громадянством,
      – сказав Петро Порошенко.


      У 2017 році Порошенко припинив українське громадянство майже 5200 осіб

      Щодо подвійного громадянства Супрун, то Ігор Мосійчук спирається на закон "Про Кабінет Міністрів України" в якому чітко сказано, що посаду міністра можуть займати громадяни України. По-перше, в. о. МОЗ є громадянкою України ще з 2015 року. По-друге, заборона на подвійне громадянство не діє для міністрів та їхніх заступників

      Як у світі ставляться до подвійного громадянства?

      У світі лише 50 країн визнають тільки одне громадянство. Натомість у 29 країнах можна мати кілька громадянств, але з певними обмеженнями, наприклад як в Україні, а у 85 – наявність кількох паспортів є нормальним та законним явищем.


      Як у світі ставляться до подвійного громадянства

      Є й унікальні випадки, наприклад, французький актор Жерар Депардьє вважає себе громадянином світу. Він вже встиг пожити у Франції, Росії, Бельгії, а на черзі ще Алжир і Туреччина. Проте в Україні йому не дуже раді, адже 2015 року за міцну дружбу з Володимиром Путіним його оголосили загрозою національній безпеці.

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      Теги: Новини України Кома Уляна Супрун Ігор Мосійчук Радикальна партія Петро Порошенко Володимир Гройсман Законодавство Конституція Судді
      Джерело: 24 канал
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