Підсумки-2019: у чому Україна переграла Росію

Поки триває війна, є окуповані території Донбасу і Криму, казати про поліпшення стосунків між Україною і Росією не можна. Відносини не нормалізуються ще років п’ятдесят. Але Україна просунулася вперед.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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З погляду на нормандську зустріч – є надія на те, що можна поставити крапку у збройній частині конфлікту на Донбасі. На жаль, велика кількість українців повелися на брехливу і брудну кампанію Порошенка, що лише він здатний протидіяти Путіну. Це надзвичайно шкідлива послуга, що розділяє патріотичних громадян тоді, коли національна єдність – так само важлива, як Джавеліни чи інша летальна зброя на війні,

– наголошує Олександр Хара.

Експерт додає: Зеленський на зустрічі в Парижі показав високий дипломатичний клас. Дуже важливо, що про те, що Крим український, Зеленський сказав у присутності Путіна.

Порошенко намагався бути з Путіним лагідним. Мінські угоди є результатом того, що Порошенко мав ілюзії, ніби з Путіним можна домовитися. І підписався під угодами, які фактично фіксують стан громадянської війни. Бо Росія там лише "добрий "посередник. Зеленський спромігся не здати жодної позиції. Навпаки – просунутися трохи вперед,

– переконаний Хара.

Як підкреслює дипломат, обмін полоненими – великий позитив для України і Зеленського. Хоча це частково плюс і для Путіна. Таким чином президент РФ позбувся токсичного баласту для себе. Весь світ вимагав від Путіна звільнити політичних заручників і моряків.

Україна виграла Міжнародний трибунал ООН з морського права щодо незаконного захоплення Росією наших кораблів. Росія не виконала його умови і повернула нам судна і моряків на інших умовах. Це аргумент для нас, щоб показати, що Росія знову плюндрує міжнародне право. Руйнує те, що тримає стабільність у світі,

– зауважує Хара.

Про що домовилась "нормандська четвірка"?

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу