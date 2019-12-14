Итоги-2019: в чем Украина переиграла Россию

Пока идет война, есть оккупированные территории Донбасса и Крыма, говорить об улучшении отношений между Украиной и Россией нельзя. Отношения не нормализуются еще лет пятьдесят. Но Украина продвинулась вперед.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Со взгляда на нормандскую встречу – есть надежда на то, что можно поставить точку в вооруженной части конфликта на Донбассе. К сожалению, большое количество украинцев повелись на лживую и грязную кампанию Порошенко, что только он способен противодействовать Путину. Это очень вредная услуга, разделяет патриотичных граждан тогда, когда национальное единство – так же важно, как Джавелини или иное летальное оружие на войне,

– отмечает Александр Хара.

Эксперт добавляет: Зеленский на встрече в Париже показал высокий дипломатический класс. Очень важно, что о том, что Крым украинский, Зеленский сказал в присутствии Путина.

Порошенко пытался быть с Путиным мягким. Минские соглашения являются результатом того, что Порошенко имел иллюзии, будто с Путиным можно договориться. И подписался под соглашениями, которые фактически фиксируют состояние гражданской войны. Потому что Россия там только "хороший" посредник. Зеленскому удалось не сдать ни одной позиции. Наоборот – продвинуться немного вперед,

– убежден Хара.

Как подчеркивает дипломат, обмен пленными – большой позитив для Украины и Зеленского. Хотя это частично плюс и для Путина. Таким образом президент РФ лишился токсического балласта для себя. Весь мир требовал от Путина освободить политических заложников и моряков.

Украина выиграла Международный трибунал ООН по морскому праву относительно незаконного захвата Россией наших кораблей. Россия не выполнила его условия и вернула нам судна и моряков на других условиях. Это аргумент для нас, чтобы показать, что Россия снова уничтожает международное право. Разрушает то, что держит стабильность в мире,

– говорит Хара.

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.



О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала