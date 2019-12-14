11:55
14 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грета Тунберг подожгла российский "Адмирал". Римская статуя Путина
      Вєсті Кремля
      01:00, 13 декабря
      Вести Кремля: Батискаф Батискафич раскалывает Марианский желоб. "Хубло" убрали из эфира
      Вєсті.UA
      22:35, 13 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Итоги-2019: в чем Украина переиграла Россию

      104 Читати новину українською
      Зеленский на нормандской встрече показал дипломатический класс Путину / gettyimages.com

      Пока идет война, есть оккупированные территории Донбасса и Крыма, говорить об улучшении отношений между Украиной и Россией нельзя. Отношения не нормализуются еще лет пятьдесят. Но Украина продвинулась вперед.

      Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

      Читайте также: Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России

      Со взгляда на нормандскую встречу – есть надежда на то, что можно поставить точку в вооруженной части конфликта на Донбассе. К сожалению, большое количество украинцев повелись на лживую и грязную кампанию Порошенко, что только он способен противодействовать Путину. Это очень вредная услуга, разделяет патриотичных граждан тогда, когда национальное единство – так же важно, как Джавелини или иное летальное оружие на войне,
      – отмечает Александр Хара.

      Эксперт добавляет: Зеленский на встрече в Париже показал высокий дипломатический класс. Очень важно, что о том, что Крым украинский, Зеленский сказал в присутствии Путина.

      Порошенко пытался быть с Путиным мягким. Минские соглашения являются результатом того, что Порошенко имел иллюзии, будто с Путиным можно договориться. И подписался под соглашениями, которые фактически фиксируют состояние гражданской войны. Потому что Россия там только "хороший" посредник. Зеленскому удалось не сдать ни одной позиции. Наоборот – продвинуться немного вперед,
      – убежден Хара.

      Как подчеркивает дипломат, обмен пленными – большой позитив для Украины и Зеленского. Хотя это частично плюс и для Путина. Таким образом президент РФ лишился токсического балласта для себя. Весь мир требовал от Путина освободить политических заложников и моряков.

      Украина выиграла Международный трибунал ООН по морскому праву относительно незаконного захвата Россией наших кораблей. Россия не выполнила его условия и вернула нам судна и моряков на других условиях. Это аргумент для нас, чтобы показать, что Россия снова уничтожает международное право. Разрушает то, что держит стабильность в мире,
      – говорит Хара.

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      нормандська зустріч
      О чем договорились в Париже 9 декабря / Инфографика 24 канала

      Пожар в Одессе на Троицкой: спасатели официально завершили работы – 16 погибших
      сегодня
      16060
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Зеленский Аннексия Крыма Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Петр Порошенко Итоги 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:04 Главные новости 13 декабря: Суд по делу об убийстве Шеремета, Brexit приближается
      Северин Трач 193
      сегодня , 09:00 Страна праздничных тельняшек: почему в России не носят национальную одежду?
      Павло Казарін 194
      сегодня , 08:01 Санкции США против "Северного потока-2": почему от этого выиграет Украина
      Світлана Попова 317
      сегодня , 07:00 Когда заработают кредиты для бизнеса, которые анонсировал Зеленский
      Ірина Кошанська 767
      сегодня , 02:15 Тест на способность для новой власти: где правда в деле Шеремета
      Антон Голобородько 153
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук