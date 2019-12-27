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      Рейтинги-2019: як змінювалася популярність провідних політиків

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      Президент Зеленський став феноменом року / 24 канал

      2019 рік став політично насиченим для українців. Відбулося дві виборчих кампанії: президентська і дострокова парламентська. Як змінювалися рейтинги ведучих політиків, – у матеріалі 24 каналу.

      Як змінювалися рейтинги провідних політиків у 2019 році?

      Головною подією і водночас інтригою року стали президентські вибори, які з величезною перевагою виграв Зеленський з результатом 73%. Його конкурента – п’ятого президента Порошенка підтримали 24% виборців. Згідно соціологічних опитувань, ще з початку року Зеленський почав суттєвий відрив від основних двох конкурентів – Петра Порошенка і Юлії Тимошенко.

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      Редакція 24 каналу пропонує рейтинги ведучих політиків України, виходячи з даних соцопитувань, а також владного і опозиційного представництва.

      Лютий (Дані групи "Рейтинг")

      • Володимир Зеленський – 25,1%;
      • Петро Порошенко – 16,6%;
      • Юлія Тимошенко – 16,2%;
      • Юрій Бойко – 11,3%.

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      Березень (Дані групи "Рейтинг")

      • Зеленський – 26,6%;
      • Порошенко – 17%;
      • Тимошенко – 17%;
      • Бойко – 9,5%,

      президентські вибори 2019
      Кого підтримували в областях України/ Інфографіка 24 каналу 

      Травень (Партійній рейтинги, які фактично дорівнюють рейтингам лідерів)

      На дострокових парламентських виборах голоси розподілилися б так (Дані групи "Рейтинг"):

      • "Слуга народу" – 43,8%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%,
      • БПП "Солідарність" – 8,8%,
      • "Батьківщина" – 7,3%,
      • "Сила та честь" Смешка – 5,1%,
      • Партія Вакарчука – 4,6%.

      Антирейтинг партій очолила БПП "Солідарність". За неї за жодних обставин не проголосували б 51,9%.

      президентські вибори 2019
      Кого підтримували в областях України/ Інфографіка 24 каналу

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      Червень (Дані групи "Рейтинг")

      • "Слуга народу" Зеленського – 47,1%
      • "Опозиційна платформа – За життя" Бойка – 11,1%,
      • "Голос" Вакарчука – 8,1%,
      • "Батьківщина" Тимошенко – 7,3%
      • "Європейська Солідарність" Порошенка – 5%

      Липень (Дані групи "Рейтинг")

      • "Слуга народу" – 49,5%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%;
      • "Європейська Солідарність" –7,7%;
      • "Батьківщина" – 6,9%;
      • "Голос" –5,9%.

      58% опитаних задоволені діяльністю президента України Зеленського, 19% – протилежної думки, ще 24% – поки не змогли сформувати своє ставлення до нього.

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      Результати дострокових парламентських виборів:

      • "Слуга народу" –  43,16% ;
      • "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
      • ВО "Батьківщина" – 8,18%;
      • "Європейська Солідарність" – 8,10%;
      • "Голос" – 5,82%.

      парламентські вибори 2019
      Результати парламентських  / Інфографіка 24 каналу

      Порошенко очолив антирейтинг, а феномен Зеленського вдарив по Тимошенко

      Антирейтинг у 2019 році очолив п’ятий президент Петро Порошенко. На початку року його рейтинг недовіри був понад 50%. В грудні антирейтинг зріс до 70%. За словами заступника директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомира Мисіва, скандали, які підривали довіру до Порошенка, часто були пов’язані з корупцією.

      За каденції Порошенка не були вирішені ключові питання. До нього був запит – крім вирішення питання війни на Донбасі, в першу чергу, подолання корупції. Всі скандали носили корупційне підґрунтя. Починаючи від генпрокурора Шокіна, відпустки на Мальдівах, Саакашвілі, закінчуючи схемами в Укроборонпромі. Це створило образ олігарха-корупціонера, який не може керувати далі державою. І зараз Порошенка так сприймають,
      – наголошує Любомир Мисів.

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      Водночас, за словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, феномен Зеленського вдарив найсильніше по Юлії Тимошенко. До появи Зеленського лідерка Батьківщини впевнено лідирувала в президентських рейтингах.

      Після президентських і парламентських виборів Юлія Тимошенко зберегла ядро своїх виборців. Її рейтинги зараз достатньо стабільні. Але попри всі зусилля Тимошенко по земельній реформі, це не принесло їй жодних плодів,
      – говорить Фесенко.

      порошенко
      Порошенко очолив антирейтинг 2019/ Фото 24 каналу

      Ще один політик, який зазнав суттєвих електоральних втрат, – лідер "Голосу" Святослав Вакарчук, який відмовився балотуватися в президенти України. Поступово рейтинг Вакарчука став знижуватися. У результаті партія Голос (фактично Вакарчук – "24") на парламентських виборах отримала 5, 82% голосів.

      Влітку Вакарчук був активним, хоча виникало відчуття, що його занадто багато, і він повторюється. З осені він періодично з'являється на телеекранах. Але лідер "Голосу" пройшов свій зоряний час. У Вакарчука всі негативи інтелігентської м'якотілості. У порівнянні із Зеленським – він нерішучий,
      – зауважує Фесенко.

      При цьому політолог відзначає: після парламентських виборів у провідних українських політиків рейтинги відносно стабільні. Це стосується всіх, за винятком Зеленського, у якого рейтинг коливається – закономірна тенденція для владних політиків.

      Водночас, за словами Фесенка, в опозиційному таборі, зокрема ОПЗЖ 2019 рік став успішним для Юрія Бойка, на відміну від його одно партійця, кума Путіна, Медведчука.

      "Бойко не дуже харизматичний. Але його особисті рейтингові позиції за рік зміцнилися, завдяки президентським виборам. Бойка сприймають, як копію Януковича. Потрапляє в психотип жителів проросійськи налаштованих громадян. Рейтинги Медведчука попри титанічні зусилля і піар на телеканалах не збільшилися. У Медведчука негативна аура. Злий він дуже", – вважає Фесенко.

      Як змінювалися рейтинги довіри до президента Зеленського?

      За даними опитування КМІС, рейтинги довіри до Зеленського змінювалися наступним чином:

      • 73% – у вересні;
      • 66% – в жовтні;
      • 64% – на початку листопада;
      • 52% – в кінці листопада.

      зеленський
      Ставлення до президента Зеленського / інфографіка 24 каналу

      За даними дослідження, проведеного групою "Рейтинг" у грудні, Зеленський очолює рейтинги довіри українців. Президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%.

      Як зауважує Любомир Мисів, були великі очікування щодо Зеленського, тому в нього хвилеподібна динаміка. Є падіння, пов’язане з якоюсь критикою або гострим питанням в суспільстві. Приміром, впровадження ринку землі. Але наразі довіра більше у зв’язку з проведенням саміту "нормандської четвірки"  в Парижі.

      Позиція Зеленського на паризькому саміті отримала нейтрально-позитивні відгуки. Серед його електорату і тих, хто цікавиться темою, – оцінки переважно позитивні. І це дало ріст рейтингу. Що буде далі – важко передбачити. Але ми бачимо, що Зеленському вдається зберігати високий власний рейтинг. Він займається глобальними стратегічними питаннями, а питаннями економіки – уряд і Верховна Рада,
      – зазначає Мисів.

      зеленський
      Рейтинг Зеленського грудень 2019/ Інфографіка 24 канал

      Володимир Фесенко також підкреслює: рейтинги президента попри певне зниження залишаються вищими, ніж у всіх його попередників.

      Президент Зеленський залишається найпопулярнішим політиком країни, набагато випереджаючи усіх інших. Зеленський показав свою рішучість. Люди цінують вольових політиків. Всупереч критики виявилося, що Зеленський дуже настирливий і швидкий. Провів дострокові парламентські вибори. Намагається пробивати тему миру на Донбасі. Півроку добивався зустрічі в Парижі – домігся. Три місяці добивався звільнення моряків і політв'язнів – домовився,
      – підкреслює Володимир Фесенко.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Підсумки 2019 Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Публікації Статті Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Юрій Бойко Святослав Вакарчук - новини
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