Рейтинги-2019: как менялась популярность ведущих политиков

2019 год стал политически насыщенным для украинцев. Состоялись две избирательные кампании: президентская и досрочная парламентская. Как менялись рейтинги ведущих политиков, – в материале 24 канала.

Как менялись рейтинги ведущих политиков в 2019 году?

Главным событием и одновременно интригой года стали президентские выборы, которые с огромным преимуществом выиграл Зеленский с результатом 73%. Его конкурента – пятого президента Порошенко поддержали 24% избирателей. Согласно социологическим опросам, еще с начала года Зеленский начал существенный отрыв от основных двух конкурентов – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Читайте также: Топ-должностных лиц 2019 года: самые громкие назначения Зеленского

Редакция 24 канала предлагает рейтинги ведущих политиков Украины, исходя из данных соцопросов, а также властного и оппозиционного представительства.

Февраль (Данные группы "Рейтинг")

Владимир Зеленский – 25,1%;

Петр Порошенко – 16,6%;

Юлия Тимошенко – 16,2%;

Юрий Бойко – 11,3%.

Интересно: Топ увольнений 2019 года: самые скандальные отставки

Март (Данные группы "Рейтинг")

Зеленский – 26,6%;

Порошенко – 17%;

Тимошенко – 17%;

Бойко – 9,5%,



Кого поддерживали в областях Украины/ Инфографика 24 канала

Май (Партийные рейтинги, которые фактически равны рейтингам лидеров)

На досрочных парламентских выборах голоса распределились бы так (Данные группы "Рейтинг"):

"Слуга народа" – 43,8%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%,

БПП "Солидарность" – 8,8%,

"Батькивщина" – 7,3%,

"Сила и честь" Смешко – 5,1%,

Партия Вакарчука – 4,6%.

Антирейтинг партий возглавила БПП "Солидарность". За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9%.



Кого поддерживали в областях Украины/ Инфографика 24 канала

Читайте также: Почти половина украинцев считают Зеленского политиком года

Июнь (Данные группы "Рейтинг")

"Слуга народа" Зеленского – 47,1%

"Оппозиционная платформа-за жизнь" Бойко – 11,1%,

"Голос" Вакарчука – 8,1%,

"Батькивщина" Тимошенко – 7,3%

"Европейская Солидарность" Порошенко – 5%

Июль (Данные группы "Рейтинг")

"Слуга народа" – 49,5%;

"Оппозиционная платформа-при жизни" – 10,5%;

"Европейская Солидарность" – 7,7%;

"Батькивщина" – 6,9%;

"Голос" – 5,9%.

58% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Зеленского, 19% – противоположного мнения, еще 24% – пока не смогли сформировать свое отношение к нему.

Читайте также: Особняки, автомобили, шикарная жизнь: у кого из политиков нашли скрытое состояние

Результаты досрочных парламентских выборов:

"Слуга народа" – 43,16% ;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;

ВО "Батькивщина" – 8,18%;

"Европейская Солидарность" – 8,10%;

"Голос" – 5,82%.



Результаты парламентских выборов / Інфографіка 24 каналу

Порошенко возглавил антирейтинг, а феномен Зеленского ударил по Тимошенко

Антирейтинг в 2019 году возглавил пятый президент Петр Порошенко. В начале года его рейтинг недоверия был более 50%. В декабре антирейтинг вырос до 70%. По словам заместителя директора социологической группы "Рейтинг" Любомира Мысива, скандалы, которые подрывали доверие к Порошенко, часто были связаны с коррупцией.

При каденции Порошенко не были решены ключевые вопросы. К нему был запрос – кроме решения вопроса войны на Донбассе, в первую очередь, преодоление коррупции. Все скандалы носили коррупционную подоплеку. Начиная от генпрокурора Шокина, отпуска на Мальдивах, Саакашвили, заканчивая схемами в Укроборонпроме. Это создало образ олигарха-коррупционера, который не может дальше управлять государством. И сейчас Порошенко так воспринимают,

– отмечает Любомир Мысив.

Интересно: Cамые громкие скандалы украинской политики в 2019 году

В то же время, по словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, феномен Зеленского ударил сильнее всего по Юлии Тимошенко. До появления Зеленского лидер Батькивщины уверенно лидировала в президентских рейтингах.

После президентских и парламентских выборов Юлия Тимошенко сохранила ядро своих избирателей. Ее рейтинги сейчас достаточно стабильны. Но несмотря на все усилия Тимошенко относительно земельной реформы, это не принесло ей никаких плодов,

– говорит Фесенко.



Порошенко возглавил антирейтинг 2019/ Фото 24 канала

Еще один политик, который понес существенные электоральные потери, – лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, который отказался баллотироваться в президенты Украины. Постепенно рейтинг Вакарчука стал снижаться. В результате партия Голос (фактически Вакарчук – "24") на парламентских выборах получила 5,82% голосов.

Летом Вакарчук был активным, хотя возникало ощущение, что его слишком много, и он повторяется. С осени он периодически появляется на телеэкранах. Но лидер "Голоса" прошел свой звездный час. У Вакарчука все негативы интеллигентской мягкотелости. По сравнению с Зеленским – он нерешительный,

– замечает Фесенко.

При этом политолог отмечает: после парламентских выборов рейтинги ведущих украинских политиков относительно стабильны. Это касается всех, за исключением Зеленского, у которого рейтинг колеблется – закономерная тенденция для властных политиков.

В то же время, по словам Фесенко, в оппозиционном лагере, в частности ОПЗЖ 2019 год стал успешным для Юрия Бойко, в отличие от его однопартийца, кума Путина, Медведчука.

"Бойко не очень харизматичен. Но его личные рейтинговые позиции за год укрепились, благодаря президентским выборам. Бойко воспринимают, как копию Януковича. Попадает в психотип жителей пророссийски настроенных граждан. Рейтинги Медведчука несмотря на титанические усилия и пиар на телеканалах не увеличились. У Медведчука отрицательная аура. Злой он очень", – считает Фесенко.

Как менялись рейтинги доверия к президенту Зеленского?

По данным опроса КМИС, рейтинги доверия к Зеленскому менялись следующим образом:

73% – в сентябре;

66% – в октябре;

64% – в начале ноября;

52% – в конце ноября.



Отношение к президенту Зеленскому / инфографика 24 канала

По данным исследования, проведенного группой "Рейтинг" в декабре, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев. Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.

Как отмечает Любомир Мысив, были большие ожидания относительно Зеленского, поэтому у него волнообразная динамика. Есть падение, связанное с какой-то критикой или острым вопросом в обществе. К примеру, внедрение рынка земли. Но пока доверие больше в связи с проведением саммита "нормандской четверки" в Париже.

Позиция Зеленского на парижском саммите получила нейтрально-положительные отзывы. Среди его электората и тех, кто интересуется темой, – оценки в основном положительные. И это дало рост рейтинга. Что будет дальше – трудно предсказать. Но мы видим, что Зеленскому удается сохранять высокий собственный рейтинг. Он занимается глобальными стратегическими вопросами, а вопросами экономики – правительство и Верховная Рада,

– отмечает Мысов.



Рейтинг Зеленского за декабрь 2019/ Инфографика 24 канал

Владимир Фесенко также подчеркивает: рейтинги президента несмотря на некоторое снижение, остаются выше, чем у всех его предшественников.

Президент Зеленский остается самым популярным политиком страны, намного опережая всех остальных. Зеленский показал свою решимость. Люди ценят волевых политиков. Вопреки критике оказалось, что Зеленский очень назойливый и быстрый. Провел досрочные парламентские выборы. Пытается пробивать тему мира на Донбассе. Полгода добивался встречи в Париже – добился. Три месяца добивался освобождения моряков и политзаключенных – договорился,

– подчеркивает Владимир Фесенко.