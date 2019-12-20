Маєтки, автівки, шикарне життя: у кого з політиків знайшли приховані статки

Кожен раз, коли ми обираємо владу, то сподіваємось, що люди, які приходять виконувати державні функції будуть чесними. Проте багато з них, виявляється, починають займатися корупцією. До вашої уваги найгучніші скандали зі статками політиків у 2019 році.

Першим учасником нашого хіт-параду буде депутат "Слуги народу", одне з найвідоміших обличь нової політсили, Олександр Дубінський.

Читати також: Найгучніші скандали української політики у 2019 році

Мама любить швидкість

Тепер чинний нардеп, будучи до цього журналістом-розслідувачем на каналі "1+1" нерідко робив сюжети про статки політиків, а у листопаді сам став фігурантом журналістського розслідування.

Bihus.info встановили, що Олександр Дубінський і його родина за кілька останніх років стали власниками 24 квартир, 17 машин, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів. При цьому офіційні доходи його сім'ї, на думку авторів розслідування, "не могли дозволити купівлю такої кількості майна".

Олександр Дубінський / фото з відкритих джерел

Сам Олександр Дубінський запевнив, що всі згадані квартири та авто були придбані законно, й все це буде висвітлено у його майбутній декларації.

Він розповів, що його мама-пенсіонерка, на яку записані кілька квартир та автомобілів (у тому числі Maserati), "зараз нічим не займається, насолоджується життям".

"Мама любить швидкість", - жартома пояснив Дубінський кількість машин у своїй родині.

До слова, журналіст Дубінський неодноразово розповідав про те, як політики записують своє майно на близьких, аби уникнути підозр в незаконному збагаченні.

Мільйонери-безхатьки

120 нардепів нового скликання отримали компенсації за житло в столиці, яке вони змушені винаймати через переїзд. Серед тих, хто скористався пільгою, є справжні мільйонери – в їх деклараціях купа готівки, коштовні годинники і дорогі автівки. Але від кількох десятків тисяч державних гривень вони не відмовились.

Отже, компенсацією за житло скористався й заступник голови Верховної Ради, "слуга народу" Руслан Стефанчук. За даними ЗМІ, він орендує у власної тещі квартиру у Києві. У ній, судячи з декларації, мешкає уся родина віце-спікера на площі в 101 кв. метр. У декларації Стефанчука зазначено, що депутат користується цим житлом безкоштовно, проте журналістам він казав, що його орендує. У якості компенсації за житло він отримав 19,5 тис. грн бюджетних коштів.

Читати також: Заможні народні депутати активно користуються компенсацією за житло

Крім тещиної квартири в Києві, в декларації Стефанчука є чимала земельна ділянка в селищі Білогородка під Києвом, куплена ще у 2016-му році. Але судячи зі змін, які віце-спікер вніс у декларацію у листопаді, він має намір обзавестись там власним житлом: Стефанчук придбав комплект будівельних матеріалів для будівництва каркасу житлового будинку вартістю понад 1 млн грн.

Зазначимо, що Руслан Стефанчук є найбільш оплачуваним народним депутатом. Його зарплата за жовтень становила майже 55 тис. грн. За минулий рік заступник голови Верховної Ради задекларував такі грошові активи: 22,7 тис. євро. 64,2 тис. дол США. 96 тис. грн.

Варто зауважити, що після того, як скандал навколо квартири Стефанчука набрав обертів, він все таки сказав, що поверне гроші, які узяв у держави.

Скандальний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський також не став відмовлятися від державних грошей на житло. При цьому його декларація свідчить про те, що він носить дорогий годинник Bovet за 556 тис. грн та їздить на Lexus LX470, який коштує на ринку вживаних автомобілів близько 20 тис. доларів США.

До того ж нардеп задекларував, що мав можливість позичити якійсь третій особі 350 тис. доларів США, а його дружина тримає 301,7 тис. американських доларів готівкою. Але грошей на оренду житла у столиці Бужанський не знайшов й отримав від держави 41 тис. грн компенсації у жовтні.

Віце-спікер Стефанчук і нардеп Бужанський отримали компенсації / Інфографіка 24 каналу

Таку саму суму компенсації отримав і колишній член "Партії регіонів" Микола Скорик (фракція "Опоплатформа – за життя"). При цьому згідно декларації, нардеп має будинок на 630 квадратів, колекцію з п’яти годинників та десятки тисяч доларів.

Чи не єдиним серед депутатів-безхатченків задекларував номер в тому самому державному готелі Київ, де мають право мешкати народні депутати з регіонів, справжній старожил парламенту – колишній спікер Андрій Парубій (зараз фракція "ЄС"). При цьому він також отримав компенсацію за житло – 21,5 тис. грн. Крім готельного номеру, у своїй декларації Парубій вказав, що має 550 тис. грн та 42,2 тис. доларів США.

Парубій задекларував номер в готелі і отримав 21 тисячу гривень за житло / Інфографіка 24 каналу

Богдан засвітився в офшорах

Керівник Офісу президента Андрій Богдан причетний до офшорів, які провернули кілька кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.

Маєток Богдана у Кончі-Заспі / скрін Bihus.info

Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.

Ротердам + Ахметов = 19 мільярдів

Саме така сума збитків, за версією САП та НАБУ, через так звану схему Роттердам+, коли в розрахунок вартості теплоенергії ТЕС закладали ціну вугілля, як із біржі в Нідерландах, плюс його доставка з порту Роттердама.

Більша частина від цієї суми збитків – надприбутки приватних компаній, які продають теплову енергію. Зокрема, компанії Ріната Ахметова – ДТЕК, за даними Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, яка видобуває 85% українського вугілля та володіє 80% українських ТЕС. Відповідно ТЕС Ахметова підняли тариф на електроенергію для промисловості. А промисловість – підняла ціни на усі товари для споживачів, тобто для українців.

Ахметов – єдиний українець у рейтингу 500 найбагатших людей світу за версією агентства Блумберг. Його статки оцінюють у близько 5,5 мільярдів доларів.

Донецькому олігарху добре живеться при будь-якій владі. У серпні журналісти Bihus.info розповіли про те, що знайшли під Києвом 12 тисяч квадратних метрів, де Ахметову будуть маєток. А це загальна площа лише одного з його володінь під Києвом.

Маєток Ахметова / Bihus.info

За парканом 20 гектарів лісу, на території штучні озера з містком, ландшафтний дизайн, гаражі, альтанки, кілька будинків. У серпні будівництво ще не було завершене. Офіційно, земля і нерухомість, на якій будується Ахметов – власність його ж компанії "Мета-Капітал". За документами - це реабілітаційно-оздоровчий комплекс.

Голий король Кернес

Іншим розслідуванням Bihus.info розкривається сутність міського голови Харкова. Геннадій Кернес у своїх електронних деклараціях з 2015 року вносить оренду кімнати в будинку пенсіонера, готельний номер, колекцію годинників та прибуток від компанії ТОВ "КУА Фінекс-капітал". Разом з тим за час свого мерства він жодного разу не задекларував цивільну дружину Оксану Гайсинську та записані на неї активи.

За останні роки Гайсинська володіла автопарком автомобілів. Серед них: Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Сукупна вартість на час купівлі близько 700 тисяч доларів.

Також з 2015 року Гайсинська володіє квартирою на 150 квадратів поруч з урядовим кварталом Києва, на вулиці Шовковичній. Ринкова вартість – приблизно 25 мільйонів гривень.

Оксана Гайсинська та Геннадій Кернес / фото з Instagram

Ще дві квартири Гайсинської загальною площею 300 квадратів – у Харкові. Ринкова вартість – більше 300 тисяч доларів.

Завдяки ії інстаграм сторінці, журналісти Bihus.Info визначили точні місця, де проходить відпочинок родини харківського міського голови. У 2014 році Гайсинська разом зі своїм сином Родіоном Гайсинським відпочивали в готелі Anantara kihavah на Мальдівах. Ціна за тиждень проживання складає приблизно півмільйона гривень.

Також частина фотографій Гайсинської була зроблена у Лондоні. Тут, у елітній Regent’s Business School, навчався її син Родіон Гайсинський. Його навчання загалом коштувало п'ятдесят одну тисячу фунтів або мільйон вісімсот тисяч гривень.

Завдяки світлинам в інстаграм-сторінці Оксани Гайсинської, журналісти знайшли будинок, в якому найімовірніше проживав Родіон Гайсинський. Це Parkwiev Residence на відомій вулиці Baker Street.

На Оксану Гайсинську переєстрована більша частина старих бізнесів Кернеса: медіа та компанії, які займаються нерухомістю.

Читати також: Топ звільнень 2019 року: найскандальніші відставки