Мільйонери-безхатьки: заможні народні депутати активно користуються компенсацією за житло

120 нардепів нового скликання отримали компенсації за житло в столиці, яке вони змушені винаймати через переїзд. Серед тих, хто скористався пільгою, є справжні мільйонери – в їх деклараціях купа готівки, коштовні годинники і дорогі автівки. Але від кількох десятків тисяч державних гривень вони не відмовились.

Декому важко повірити в те, що бувають народні депутати, які після обрання і переїзду у столицю не мають можливості купити чи орендувати житло, проте це так – вони існують. Для таких народних обранців законом передбачена компенсація з бюджету за витрачені кошти на проживання у столиці.

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Від початку роботи Верховної Ради нового, дев’ятого, скликання 120 народних депутатів одержали разом близько 3,29 млн грн такої компенсації. Тобто пільгою скористався приблизно кожен третій нардеп. При цьому серед тих, хто взяв такі гроші, – багато досить заможних нардепів, судячи з їх декларацій.

Суми компенсацій – різні. Згідно з даними сайту Верховної Ради, в жовтні депутати отримали від 20 до 40 тис. грн державних коштів, аби покрити витрати на житло.

Одно- чи двокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за 8 – 15 тис. грн на місяць. Нардепи ж мають право жити у квартирі або в готелі за 20 тис. грн у місяць.

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За інформацією Громадянської мережі ОПОРА, саме така сума визначена кошторисом Верховної Ради за минулий рік, у 2019 році такого документу не ухвалювали.

Найвідоміші безхатьки

Почнемо з того, що компенсацією за житло скористався заступник голови Верховної Ради, "слуга народу" Руслан Стефанчук. За даними ЗМІ, він орендує у власної тещі квартиру у Києві. У ній, судячи з декларації, мешкає уся родина віце-спікера на площі в 101 кв. метр. У декларації Стефанчука зазначено, що депутат користується цим житлом безкоштовно, проте журналістам він казав, що його орендує. У якості компенсації за житло він отримав 19,5 тис. грн бюджетних коштів.

Крім тещиної квартири в Києві, в декларації Стефанчука є чимала земельна ділянка в селищі Білогородка під Києвом, куплена ще у 2016-му році. Але судячи зі змін, які віце-спікер вніс у декларацію сьогодні, 19 листопада, він має намір обзавестись там власним житлом: 5 днів тому Стефанчук придбав комплект будівельних матеріалів для будівництва каркасу житлового будинку вартістю понад 1 млн грн.

Зазначимо, що Руслан Стефанчук є найбільш оплачуваним народним депутатом. Його зарплата за жовтень становила майже 55 тис. грн. За минулий рік заступник голови Верховної Ради задекларував такі грошові активи: 22,7 тис. євро. 64,2 тис. дол США. 96 тис. грн.

Скандальний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський також не став відмовлятися від державних грошей на житло. При цьому його декларація свідчить про те, що він носить дорогий годинник Bovet за 556 тис. грн та їздить на Lexus LX470, який коштує на ринку вживаних автомобілів близько 20 тис. доларів США.

До того ж нардеп задекларував, що мав можливість позичити якійсь третій особі 350 тис. доларів США, а його дружина тримає 301,7 тис. американських доларів готівкою. Але грошей на оренду житла у столиці Бужанський не знайшов й отримав від держави 41 тис. грн компенсації у жовтні.

Віце-спікер Стефанчук і нардеп Бужанський отримали компенсації/Інфографіка 24 каналу

Таку саму суму компенсації отримав і колишній член "Партії регіонів" Микола Скорик (фракція "Опоплатформа – за життя"). При цьому згідно декларації, нардеп має будинок на 630 квадратів, колекцію з п’яти годинників та десятки тисяч доларів.

Чи не єдиним серед депутатів-безхатченків задекларував номер в тому самому державному готелі Київ, де мають право мешкати народні депутати з регіонів, справжній старожил парламенту – колишній спікер Андрій Парубій (зараз фракція "ЄС"). При цьому він також отримав компенсацію за житло – 21,5 тис. грн. Крім готельного номеру, у своїй декларації Парубій вказав, що має 550 тис. грн та 42,2 тис. доларів США.

Парубій задекларував номер в готелі і отримав 21 тисячу гривень за житло/Інфографіка 24 каналу

"Слуга народу" Олександр Куницький задекларував 200 тис. доларів США і цілу квартиру в Ізраїлі. А от на оренду житла в Києві грошей не знайшлось. Він отримав 41,6 тис. грн компенсації.

Депутату Анатолію Урбанському ("За Майбутнє") компенсували 18,2 тис. грн, хоча він має (принаймні у декларації) квартиру вартістю 14 млн грн та цілих 4 256 біткойнів, тобто фактично є мільярдером. Бо в перерахунку на гривні це становить більше 1 мільярда.

Нардеп Куницький має квартиру в Ізраїлі, а на житло в Києві просить у держави/Інфографіка 24 каналу

Засвітився у списку безхатченків і луганчанин Максим Ткаченко, бізнес-партнер Володимира Зеленського. Він отримав від держави 21,5 тис. грн, аби заплатити за житло. При цьому Ткаченко задекларував годинник за 80 тис. грн та такі активи: 350 тис. грн, 200 тис. доларів США, 45 тис. євро та 226,5 тис. грн на банківському рахунку. А його дружина має 150 тис. грн та 34 тис. доларів США. Нагадаємо, це саме той Максим Ткаченко, який нещодавно відзначився неоднозначною заявою про те, хто буде працювати держслужбовцями на Донбасі після закінчення війни.

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У списку на компенсацію фігурує і ще один "Слуга народу" В’ячеслав Медяник. Це той нардеп, що прославився перепискою, в якій обіцяв "повирішувати питання з прокурорами". Її зафільмували журналісти в Раді. Медяник отримав 20,8 тис. грн на житло. Тим часом його дружина їздить на Porche Cayenne та BMV. А доходи самого нардепа за минулий рік склали півмільйона гривень.

Повний список депутатів, які отримали компенсацію:

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