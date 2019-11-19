Миллионеры-бездомные: состоятельные народные депутаты активно пользуются компенсацией за жилье

120 нардепов нового созыва получили компенсации за жилье в столице, которое они вынуждены снимать из-за переезда. Среди тех, кто воспользовался льготой, есть настоящие миллионеры – в их декларациях куча наличности, ценные часы и дорогие машины. Но от нескольких десятков тысяч государственных гривен они не отказались.

Некоторым трудно поверить в то, что бывают народные депутаты, которые после избрания и переезда в столицу не имеют возможности купить или арендовать жилье, однако это так – они существуют. Для таких народных избранников законом предусмотрена компенсация из бюджета за потраченные средства на проживание в столице.

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С начала работы Верховной Рады нового, девятого, созыва 120 народных депутатов получили вместе около 3,29 миллионов гривен такой компенсации. То есть льготой воспользовался примерно каждый третий нардеп. При этом среди тех, кто принял такие деньги, – много достаточно богатых нардепов, судя по их декларациям.

Суммы компенсаций – разные. Согласно данным сайта Верховной Рады, в октябре депутаты получили от 20 до 40 тыс. грн государственных средств, чтобы покрыть расходы на жилье.

Одно- или двухкомнатную квартиру в Киеве реально арендовать за 8 – 15 тыс. грн в месяц. Нардепы же имеют право жить в квартире или в гостинице за 20 тыс. грн в месяц.

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По информации Гражданской сети ОПОРА, именно такая сумма определена сметой Верховной Рады за прошлый год, в 2019 году такого документа не принимали.

Самые известные бездомные

Начнем с того, что компенсацией за жилье воспользовался заместитель председателя Верховной Рады, "слуга народа" Руслан Стефанчук. По данным СМИ, он арендует у собственной тещи квартиру в Киеве. В ней, судя по декларации, живет вся семья вице-спикера на площади в 101 кв. метр. В декларации Стефанчука указано, что депутат пользуется этим жильем бесплатно, однако журналистам он говорил, что его арендует. В качестве компенсации за жилье он получил 19,5 тыс. грн бюджетных средств.

Кроме тещиной квартиры в Киеве, в декларации Стефанчука немалый земельный участок в поселке Белогородка под Киевом, купленный еще в 2016 году. Но судя по изменениям, которые вице-спикер внес в декларацию сегодня, 19 ноября, он намерен обзавестись там собственным жильем. 5 дней назад Стефанчук приобрел комплект строительных материалов для строительства каркаса жилого дома стоимостью более 1 млн грн.

Отметим, что Руслан Стефанчук является самым высокооплачиваемым народным депутатом. Его зарплата за октябрь составила почти 55 тыс. грн. За прошлый год заместитель председателя Верховной Рады задекларировал такие денежные активы: 22,7 тыс. евро, 64,2 тыс. долларов США, 96 тыс. гривен.

Скандальный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский также не стал отказываться от государственных денег на жилье. При этом его декларация свидетельствует о том, что он носит дорогие часы Bovet за 556 тыс. грн и ездит на Lexus LX470, который стоит на рынке бывших в употреблении автомобилей около 20 тыс. долларов США.

К тому же нардеп задекларировал, что имел возможность одолжить какому-то третьему лицу 350 тыс. долларов США, а его жена держит 301,7 тыс. долларов США наличными. Но денег на аренду жилья в столице Бужанский не нашел и получил от государства 41 тыс. грн компенсации в октябре.

Такую же сумму компенсации получил и бывший член "Партии регионов" Николай Скорик (фракция "Опоплатформа – За жизнь"). При этом согласно декларации, нардеп имеет дом на 630 квадратов, коллекцию из пяти часов и десятки тысяч долларов.

Едва ли не единственный среди депутатов-бездомных задекларировал номер в той же государственной гостинице "Киев", где имеют право жить народные депутаты из регионов, настоящий старожил парламента – бывший спикер Андрей Парубий (сейчас фракция "ЕС"). При этом он также получил компенсацию за жилье – 21,5 тыс. грн. Кроме гостиничного номера, в своей декларации Парубий указал, что имеет 550 тыс. гривен и 42,2 тыс. долларов США.

"Слуга народа" Александр Куницкий задекларировал 200 тыс. долларов США и целую квартиру в Израиле. А вот на аренду жилья в Киеве денег не нашлось. Он получил 41,6 тыс. грн компенсации.

Депутату Анатолию Урбанскому ("За Будущее") компенсировали 18,2 тыс. грн, хотя у него есть (по крайней мере в декларации) квартира стоимостью 14 млн грн и целых 4256 биткойнов, то есть фактически он является миллиардером. Потому что в пересчете на гривны это составляет более 1 миллиарда.

Засветился в списке бездомных и луганчанин Максим Ткаченко, бизнес-партнер Владимира Зеленского. Он получил от государства 21,5 тыс. грн, чтобы заплатить за жилье. При этом Ткаченко задекларировал часы за 80 тыс. грн и следующие активы: 350 тыс. грн, 200 тыс. долларов США, 45 тыс. евро и 226,5 тыс. грн на банковском счете. А его жена имеет 150 тыс. грн и 34 тыс. долларов США. Напомним, это именно тот Максим Ткаченко, который недавно отличился неоднозначным заявлением о том, кто будет работать госслужащими на Донбассе после окончания войны.

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В списке на компенсацию фигурирует и еще один "Слуга народа" Вячеслав Медяник. Это нардеп, прославившийся перепиской, в которой обещал "порешать вопросы с прокурорами". Ее сняли журналисты в Раде. Медяник получил 20,8 тыс. грн на жилье. Между тем его жена ездит на Porche Cayenne и BMW. А доходы самого нардепа за прошлый год составили полмиллиона гривен.

Полный список депутатов, которые получили компенсацию:

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