Найгучніші скандали української політики у 2019 році

Рік, що минає, "подарував" нам низку політичних скандалів. Згадаємо найбарвистіші з них. Мова піде скоріше про особистості, яскраві й не дуже, адже причиною будь-якого скандалу є конкретна людина.

Розпочинаємо ми огляд з телефонної розмови двохпрезидентів – Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка стала скандальною після її оприлюднення.

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Чому ця розмова стала скандальною?У липні Трамп попросив Зеленського продовжити розслідування справи проти керівництва української компанії Burisma. У справі фігурує Гантер Байден, син Джо Байдена, демократа й головного суперника Трампа на майбутніх виборах. Гантер був членом ради директорів цієї компанії. Демократи почули в словах Трампа натяки на перевищення своїх повноважень й запустили процедуру імпічменту. Експерти зазначають, що справу використовують у політичній боротьбі напередодні виборів в США.

Хоча український президент заявив, що ніякого тиску з боку колеги з Білого дому він не відчував, опоненти Трампа наполегливо вірять у протилежне. Процедура імпічменту триває. Через розслідування зі своїх посад в американському уряді вже пішли міністр енергетики Рік Перрі, який неофіційно був радником українського уряду, а також спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Телефонна розмова Трампа і Зеленського / колаж 24 каналу

Україна ж через цю історію зазнала дипломатичної поразки. Володимир Зеленський опинився між двома вогнями у боротьбі за владу республіканців та демократів. Крім того, український президент необережно підтвердив слова Трампа про те, що Франція й Німеччина мало допомагають Україні у боротьбі проти Росії. Це образило наших західних партнерів, які сьогодні, між іншим, є посередниками між Зеленським й Путіним на перемовинах у нормандському форматі.

Справа Свинарчуків

Згадаємо й п’ятого президента України Петра Порошенка, який "не помітив" у своєму таборі корупціонерів – батька та сина Гладковських, які раніше мали інше, більш підходяще, прізвище – Свинарчук.

За даними розслідування журналістів Bihus.Info, які були оприлюднені у лютому, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2 – 4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.

Петро Порошенко та Олег Гладковський / колаж 24 каналу

Бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі. За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

При цьому 80% авансу розділили між собою ймовірні учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – тодішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

У матеріалах журналістів також зазначено, що операції організовували через три основні фірми-прокладки, однією з яких нібито був завод "Кузня на Рибальському", що належав на той момент Петру Порошенку.

Гладковського-старшого звільнили з посади. Наразі іде розслідування й у жовтні президент Зеленський пообіцяв, що скоро будуть перші результати у "справі Свинарчуків".

Секс і Яременко

І знову про дипломатію. Богдан Яременко, якого у свій час Віктор Янукович надсилав працювати консулом у Стамбул, став народним депутатом від "Слуги народу" й не встиг толком попрацювати, як "вляпався" у гучний скандал – під час засідання Ради він замовляв повію.

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Сам депутат заявив, що спеціально сфабрикував чат-переписку щодо інтим-послуг, аби провчити фотографів, які підглядають в телефони депутатів. Однак потім видалив свій пост у Facebook та вибачився перед своєю дружиною, фракцією та президентом.

Згодом в ЗМІ з'явилась інформація, що до видалення посту та вибачень його змусив пранкер Джокер, котрий листувався з Яременком нібито як генеральний прокурор Рябошапка.

Наступного дня, під час пояснення свого вчинку з трибуни Верховної Ради, Яременко звинуватив журналістів у втручанні в особисте життя та поширенні приватної інформації, за що передбачена кримінальна відповідальність.

Богдан Яременко / колаж 24 каналу

Однак із заявою до поліції звернувся депутат від "Опоплатформи – за життя" Ілля Кива, звинувативши Яременка в замовленні секс-послуг, що є кримінальним злочином також.

Згодом журналісти опублікували чергову частину інтимного листування Яременка, такі переписки фіксувалися ще з вересня.

Нардепа покарали дуже м’яко – він не залишив ряди народних обранців, а лише був змушений написати заяву про складання повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Проте парламент не знайшов голосів аби задовольнити його прохання. Яременко продовжує головувати у Комітеті.

Пранкер Джокер

Якщо ми вже згадали про Джокера, то перейдемо до наступного пункту нашого огляду, який присвячений саме цьому персонажу.

Хто такий пранкер Джокер? Під цим псевдонімом ховається невідомий, який з листопада "тероризує" народних депутатів, урядовців та представників місцевого самоврядування, оприлюднюючи скандальні факти. Пранкер вступає у переписку із "жертвою" від імені іншої, авторитетної людини й змушує співрозмовника злити підкилимні нюанси української політики, а іноді Джокер спонукає своїх "жертв" до якихось дій.

У лапи Джокера потрапили вже багато політиків, це і вже згаданий Богдан Яременко й нардепи Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Володимир В’ятрович та інші. Найбільше постраждали від витівок хакера представники провладної фракції "Слуга народу".

Окрім секс-скандалу з Яременком, Джокер спілкуючись з Радуцьким та Тищенком, обговорив з ними виплати зарплат у конвертах для народних обранців, що викликало нову хвилю обурення в суспільстві.

П’ятий епізод, де фігурував Джокер, пов’язаний із заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною. Ким представився Джокер своїй візаві цього разу, він не уточнив. Але кимось достатньо впливовим – настільки, аби обіцяти чиновниці, що вступиться за неї перед "Вовою".

Листуванню з Клітіною передувала інша порція компромату – видання "Страна" опублікувало запис балачок "слуг народу" у Кривому Розі, де згадувалося, що одна із заступників міністра отримала свою посаду "через ліжко". Згодом у Телеграм-каналах заявили, що йдеться саме про Клітіну.

Джокер / колаж 24 каналу

Джокер порадив "постраждалій" не сидіти, згорнувши руки, а негайно опублікувати на Facebook щасливе родинне фото і спростування брудних чуток. Що вона і зробила.

Згодом Клітіна розповіла пранкеру про начебто корупційні дії її патрона – міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Цікаво, що досвід Радуцького, Тищенка та Яременка нічому не навчив довірливу дівчину. Якоїсь миті Клітіна, щоправда, засумнівалася, а чи дійсно її співрозмовник той, за кого себе видає. Але як і попередні "жертви" Джокера, вона, зрештою, повірила йому на слово. У результаті, Клітіна змушена була піти у відставку.

До слова, пранкер Джокер з’явився одночасно з виходом не екрани однойменного американського фільму. Хто ховається за маскою відомого кіношного лиходія невідомо.

Багатогранний Кива

А можливо пранкер Джокер це Ілля Кива? Принаймні нардеп з’явився в Верховній Раді у масці кіногероя. Взагалі про Киву можна й книгу вже написати. Він був міліціонером й засудженим, очолював полтавське крило Правого Сектору й виводив людей з Дебальцево, а в парламент потрапив від проросійської партії "Опоплатфома – за життя". Ще він очолював Соціалістичну партію й хотів бути президентом.

Ілля Кива у масці Джокера / фото з його сторінки у Facebook

До слова, Кива ще й актор, він зіграв роль батька Махна в фільмі "Посттравматична рапсодія".

У парламенті ж "батько Махно", тобто Ілля Кива, є постійним джерелом скандалів. У жовтні журналісти спіймали народного депутата за тим, що він неодноразово торкався власних геніталій. Робив він це одразу після дзвінка жінці, яка, як згодом з'ясувалося, є одеською моделлю. Відео з Кивою, після цього скандалу, навіть потрапило на Pornhub, найпопулярніший порно-сайт.

Але у своїй поведінці Кива не вбачає нічого ганебного, він навіть виступив головним моралістом у Верховній Раді під час секс-скандалу з Яременком, написавши заяву про скоєний "слугою" злочин.

Ілля Кива / фото: Главком

А у листопаді Кива пригрозив "відрізати голову" чоловікові, котрий запитав його про чисельну охорону. До слова, як зазначають на сайті Bihus.info, Кива має довідку з психіатричної лікарні, яка допомогла йому пом’якшити покарання у справі з отриманим ним хабарем у 2013 році.

Трубу прорвало

Наступний наш герой – Роман Труба. Директор ДБР (Державне бюро розслідувань). 20 листопада у мережі оприлюднили перші записи з начебто його розмовами у своєму кабінеті. Вони свідчать, що усі резонансні справи в Україні контролюються Офісом президента.

У цих розмовах Труба нібито обговорював справи щодо виклику на допит п’ятого президента Петра Порошенка, підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун, справу "Приватбанку" та інші гучні справи.

Роман Труба / фото: Liga.net

Сам Труба усі ці записи назвав фейком і провокацією. Водночас Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними.

Трубу "замінять", тобто звільнять, але не через цей скандал. Згідно з новим законом, який 3 грудня ухвалила Верховна Рада, запроваджується нова схема призначення керівництва ДБР. Їх тепер обиратиме конкурсна комісія, до якої входитимуть троє членів від парламенту, троє – від президента, двоє – від уряду.

Андрій Богдан

Але повернемось у травень 2019 року. Одразу після інавгурації Володимир Зеленський одразу ж порушив свою обіцянку – ніколи не приступати закон, й призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який підпадає під дію закону про очищення влади, іншими словами люстрацію. Богдан двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів Віктора Януковича. Він не може за законом обіймати посаду голови АП.

Андрій Богдан у Верховній Раді / фото: Getty Images

Крім того, Богдана пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, оскільки він був його адвокатом. Але це ще не все: Богдан причетний до офшорів, які провернули кілька кредитних афер на сотні мільйонів гривень, про це розповіли журналісти Bihus.info.

Не дивлячись на всі ці факти, Зеленський не тільки не звільнив Богдана, а й змінив заради нього назву Адміністрації президента, тепер цю структуру називають Офісом. Відповідно, посада голови нового органу не підпадає під дію закону про люстрацію, оскільки її не було у той час, коли ухвалювали цей документ.

Детектор-шоу

На завершення хочемо згадати про гучний скандал в фінансовому комітеті Верховної Ради. Одинадцять нардепів від "Слуги народу", які входять до цього комітету, були запідозрені у хабарництві. Нібито їм пропонували 30 тисяч доларів за те, щоб вони "завалили" законопроект про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості. У ролі "прокурора" виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Він запропонував пройти всім підозрюваним перевірку на поліграфі, щоб "уникнути недовіри всередині фракції". Арахамія же і показав приклад іншим нардепам, пройшовши процедуру особисто. Перевірка довела, що нардепи таки не брали грошей.

На останок хочеться побажати всім читачам нашого сайту щасливого Нового року й нехай будь-які політичні скандали, котрі будуть в 2020 році, вас не засмучують, адже причиною таких скандалів найчастіше буває розкриття корупційних схем, а це позитивний чинник для побудови української держави. Чим більше таких скандалів, тим краще для України, оскільки злочинці, зокрема корупціонери, бояться лише одного – щоб їх злодіяння стали відомі громадськості.

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